بالفيديو : تجربة قيادة لموديل 2023 من رينو ميجان إي-تك الكهربائية



رينو ميجان رينو ميجان

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Autogefuhl على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2023 من سيارة رينو ميجان إي-تك (e-Tech) الجديدة، وهي سيارة حديثة جدا من فئة سيارات هاتشباك الكهربائية، وبدأ انتاجها هذا العام كموديل لعام 2023 القادم.



جدير بالذكر أن هذه القناة تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من رينو ميجان إي-تك الكهربائية الجديدة وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: