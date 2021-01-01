وكيل سيات يرفع أسعار ليون FR موديل 2022 في السوق المصري



ليون FR موديل 2022 ليون FR موديل 2022

باعتبارها وكيل رسمي لسيارات سيات الإسبانية في مصر، أعلنت شركة كيان ايجيبت عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها ليون فئة FR في السوق المحلي، حيث بلغت هذه الزيادة 80 ألف جنيه، مما جعلها أكبر زيادة على أسعار السيارات في السوق المصري هذا الأسبوع.



وبهذه التغييرات أصبحت أسعار السيارة كالتالي:



- فئة أولى (تم تقديمها عند طرح الموديل في مصر وغير متاحة الأن).

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- فئة ثانية (تم تقديمها عند طرح الموديل في مصر وغير متاحة الأن).- فئة FR من 605 إلى 685 ألف جنيه (زيادة 80 ألف جنيه).وفي مصر يتم تقديم هذا الجيل الجديد من السيارة بمحرك بنزين 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).فئة أولى:- أنظمة المكابح ABS وEBD وBA.- 6 وسائد هوائية.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مثبت سرعة.- تكييف هواء ثلاثي النطاق.- كاميرا خلفية.- زجاج أوتوماتيكي.- زجاج خلفي داكن.- فرش داخلي من القماش.- مصابيح ضبابية أمامية ديناميكية.- مصابيح ضبابية خلفية.- شاشة 8.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم كهربائيا.- سقف بانورامي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- إمكانية تغيير السرعة من عجلة القيادة.- سبويلر خلفي.فئة ثانية (الفئة الجديدة):وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- بلوتوث.- مرايات جانبية بخاصية التسخين.- فرش داخلي من القماش.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- نظام صوتي يضم 9 سماعات من شركة Beats.- مقعد كهربائي للسائق.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.- مقاعد رياضية.- سنسور ضوء ومطر.- نظام لتلقي الأوامر الصوتية من السائق.