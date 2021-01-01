بالفيديو : كيفية صناعة أتوبيسات سيترا الفخمة بمصانع مرسيدس-بنز



أتوبيسات سيترا الفخمة أتوبيسات سيترا الفخمة

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو نشرته قناة GommeBlog الإيطالية على يوتيوب يقدم جولة طويلة تفصيلية من داخل مصنع تجيمع أتوبيسات سيترا الفخمة من شركة مرسيدس-بنز، حيث استعرض هذا الفيديو كيفية صنع وتجميع أجزاء هذه الأتوبيسات من شركة سيترا، والتي تعتبر علامة تجارية تابعة لمجموعة دايملر الألمانية.



كذلك شمل هذا الفيديو مراحل وطريقة صنع المحركات التي تقدمها الشركة الألمانية بهذه الأتوبيسات، وتم تصوير هذا الفيديو من داخل مصنع مرسيدس-بنز الموجود في ألمانيا، كما بلغت مدة هذا الفيديو 14 دقيقة تقريبا، وتناول نظرة مفصلة على مراحل صنع هذه الأوتوبيسات من الشركة الألمانية.



شاهد الفيديو: