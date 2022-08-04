11 ألف طن تداول بضائع بموانئ البحر الأحمر

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و460 شاحنة و100 سيارة.



وذكر المركز، في بيان أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، و320 شاحنة و72 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و140 شاحنة و28 سيارة.



وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين "عمان وأمل" بينما غادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدن إكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج، فيما غادر ميناء بورتوفيق السفينة الحسين متجهة إلى ميناء جدة، فضلا عن وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.