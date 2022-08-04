ضمن برنامج الخصخصة 3 عطاءات لشراء ميناء إيجومينيتسا اليوناني

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صورة الخبر: ميناء إيجومينيتسا اليوناني
ميناء إيجومينيتسا اليوناني

تلقت هيئة الخصخصة اليونانية، ثلاثة عطاءات لبيع حصة أغلبية في ميناء إيجومينيتسا شمال غرب البلاد.

والمتنافسون على حصة 67 بالمئة في الميناء هم كونسورتيوم مكون من مجموعة "أتيكا القابضة" و"امتيازات أكتور"، وكونسورتيوم آخر مكون من "جريمالدي يوروميد" و"خطوط مينوان" وأخيرا هيئة ميناء ثيسالونيكي.

وانتهى الموعد النهائي لتقديم العطاءات أمس الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان، أمس، إن عروض المستثمرين الذين يستوفون شروط العطاء سيتم الكشف عنها في مرحلة لاحقة.

وتسعى أثينا إلى جذب الاستثمار الخاص في إيجومنيتسا والموانئ المحلية الأخرى كجزء من عمليات الخصخصة الأوسع نطاقا لتصبح مركزا لوجستيا رئيسيا للبضائع من آسيا إلى أوروبا وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتم إحياء حملة الخصخصة بعد أن أدت حالة الضبابية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 إلى تأخير تسليم البضائع.

ومنذ عام 2011، جمعت أثينا أكثر من سبعة مليارات يورو (7.1 مليار دولار) إجمالا من عمليات الخصخصة استجابة لثلاث حزم إنقاذ مالي دولية انتهت في 2018.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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