تعرف على السعرات الحرارية في ورق العنب



ورق العنب ورق العنب

تعرف على عدد السعرات الحرارية في ورق العنب والقيمة الغذائية فيه من خلال هذا المقال، حيث يعد ورق العنب من أشهر المكونات في طبق المحشي، كما إنه مفضل لدى الكثير من الناس ويعتبر طبق رئيسي في الكثير من العزائم، وتتعدد حشواته سواء بالخضار أو الأرز أو اللحم، ولكن قد لا يعلم البعض الكمية المحددة التي يجب تناولها من ورق العنب حتى لا يكتسب الجسم سعرات الحرارية عالية، لحسن الحظ سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.



السعرات الحرارية في ورق العنب

يعد ورق العنب من الأكلات التي تحتوي على كمية ليست بقليلة من السعرات الحرارية فكل 5 حبات من محشي ورق العنب تحتوى على:



السعرات الحرارية: 210 سعرًا حراريًا.

البروتين: 3 جرام.

الألياف: 3 جرام.

الدهون: 14 جرام.

الكربوهيدرات: 19 جرام.

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القيمة الغذائية في ورق العنب المعلبيشير خبراء التغذية على أن كمية السعرات الحرارية تختلف على حسب كمية الدهون المستخدمة ونوع الحشوة في إعداد محشي ورق العنب، فإن ورق العنب المحشي باللحم يحتوى على سعرات حرارية أقل من ورق العنب المحشي بالأرز والخضار، ويحتوي كل 100 جرام من ورق العنب الملعب على مجموعة من المعادن مثل:289 ملجم من الكالسيوم.98 ملجم من الحديد.2853 ملجم من الصوديوم14 ملجم من الماغنسيوم.34 ملجم من الفسفور.29 ملجم من البوتاسيوم.2853 ملجم من الصوديوم.4 ملجم من الزنك.83 ملجم من النحاس.29 ملجم من المنجنيز.9 ميكروجرام من السيلينوم.فيتامين ج بمعدل 3 ملجم.فيتامين ب6 بمعدل 14 ملجم.الثيامين بمعدل 06 ملجم.الريبوفلافين بمعدل 36 ملجم.حمض البانتوثنيك بمعدل 27 ملجم.حمض الفوليك بمعدل 78 ميكروجرام.فيتامين أ بمعدل 5253 وحدة دولية.الفوائد الصحية لورق العنبيتمتع ورق العنب كغيره من الخضروات بفوائد عديدة، حيث يحتوى محشي ورق العنب على الكثير من القيم الغذائية العالية، أبرزها:يتميز محشي ورق العنب باحتوائه على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين أ، المعروف بدوره الهام على صحة الجلد والبشرة والعظام والجهاز الهضمي والبصر.يحتوى ورق العنب أيضًا على فيتامين K الذي يعمل على زيادة صحة الجسم، ويحافظ على سيولة الدم والحفاظ عليه من التخثر، علاوة على ذلك يساعد على سرعة التئام الجروح.يحتوي ورق العنب الأخضر على مواد مضادة للالتهاب، تساعد في الحد من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطانات والزهايمر.يحتوي محشو ورق العنب كذلك على نسبة من الألياف الغذائية، التي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على الحد من الشهية وزيادة الإحساس بالشبع، ولذلك يمكن أن يشمل نظامك الغذائي على بعض من أصابع ورق العنب ولكن يجب عدم المبالغة في تناوله.يقلل تناول محشي ورق العنب من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.يعالج تناول محشي ورق العنب كذلك مشكلة انحباس البول.يحتوي ورق العنب على مقدار جيد من المعادن والفيتامينات مثل، البوتاسيوم والحديد والفسفور المعروف بدوره في ضبط نسبة الهرمونات في الجسم في المعدل الطبيعي.يتميز ورق العنب باحتوائه على نسبة جيدة من سكر الفركتوز والجلوكوز وهما من السكريات سهلة الهضم.وفي النهاية فقد عرضنا عليكم عدد السعرات الحرارية في ورق العنب وأهميته للجسم، وعلمنا أيضًا إنه يتمتع بوجود العديد من الفيتامينات والمعادن، فلا تترددي في صنعه لأجل عائلتك.