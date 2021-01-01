مصر تبدأ حملة لتنظيف نهر النيل..الأطول في العالم..

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تعتزم وزارة الموارد المائية والري في مصر إطلاق بحملة كبرى لتطوير نهر النيل وتنظيفه من المخلفات يوم 17 سبتمبر المقبل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة"، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والإعداد لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.



وعقد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي اجتماعا مع علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، لمتابعة الإعداد لتنفيذ هذه الحملة.



وأوضحت الوزارة في بيان حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منه أن الحملة تهدف لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، ورفع الوعي البيئي بمخاطر تلوث المياه.

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وصرح عبد العاطي بأنه من المنتظر تسجيل هذه الحملة الكبرى لنظافة مجرى نهر النيل في "موسوعة غينيس" باعتبارها الحملة الأطول على الإطلاق على مستوى العالم، وتُعد فرصة متميزة باعتبارها أطول حملة نظافة من حيث الكيلومترات، وبمشاركة أكبر عدد من المشاركين، وإزالة أكبر كمية متوقعة من المخلفات.وأكد المسؤول المصري أن وزارة الموارد المائية والري ستقوم بتحديد أماكن انطلاق الحملات في نهر النيل، وتوفير المعدات اللازمة لحملة النظافة، مع قيام الأجهزة المحلية بالمحافظات المختلفة بنقل المخلفات التي سيتم تجميعها للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة.ومن المنتظر مشاركة 16 محافظة ذات واجهة نيلية في فعاليات هذه الحملة هي محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.يتم تنفيذ هذه الحملة تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة شباب بتحب مصر وأحد الشركات الخاصة وعدد من المنظمات الدولية المعنية.يذكر أن اليوم العالمى للنظافة هو أكبر نشاط مدنى لإزالة المخالفات في العالم ليوم واحد، تشارك فيه أكثر من 191 دولة.