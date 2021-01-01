أضرار غير متوقعة لكثرة تناول التين الشوكي..الانسداد المعوي..



التين الشوكي التين الشوكي

بالرغم من أن التين الشوكي يتميز بالعديد من الفوائد من إنقاص الوزن والحفاظ على صحة البشرة وغيرهم، إلا أن إقبال الناس عليه بكثرة في موسم ظهوره وتناول الكثير منه خلال فصل الصيف، من الممكن أن يضر بصحتهم، وذلك بسبب البذور الموجودة بداخله والتي من الممكن أن تُصيب الشخص بانسدادًا في الأمعاء.



فوائد التين الشوكي

ووفقًا لموقع «HealthLine»، يحتوي التين الشوكي على عدد من الفوائد، إذ أنه يساعد على إنقاص الوزن، وأظهرت إحدى الدرسات إلى أن تناول 3 جرامات من ألياف الصبار يوميًا، يساهم في إفراز الدهون خلال عملية الإخراج بشكل كبير، كذلك يُعتقد أن المركبات المضادة للأكسدة في التين الشوكي تساعد على الحماية من الالتهابات والإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يتلف الكبد، هذا بالإضافة إلى فوائده لأصحاب مرض السكر ودوره في تحسين صحة البشرة والشعر.



انسداد الأمعاء... أضرار تناول التين الشوكي بكثرة

ولكن مع كل هذه الفوائد التي من الممكن أن يحصل عليها الإنسان من خلال تناول التين الشوكي، إلا أن الإكثار منه من الممكن أن يُصيب الشخص بأضرار قد تفوق فوائده.

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يقول الدكتور محمد عزالعرب أستاذ الباطنة والكبد في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، تجمع البذور الموجودة في التين الشوكي يساعد على صعوبة الهضم ويتم وإخراجها من جسد الإنسان عن طريق البراز، لذلك فتجمع كمية كبيرة من هذه البذور بعد تناول الكثير من التين الشوكي من الممكن أن يؤدي إلى حدوث انسداد للأمعاء سواء الدقيقة أو الغيلظة، وانسداد للزايدة الدودية والذي من الممكن أن ينتج عنه حدوث التهابات.وأوضح في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أنه من الممكن أن يتناول الشخص من حبة إلى حبتين من التين الشوكي فقط خلال اليوم ولا يستحب أكثر من ذلك، خاصة إذا كان من كبار السن أو أصحاب بعض الأمراض التي من الممكن أن تُصاب بسهولة بانسداد أو ضيق الأمعاء، بجانب إلى من هم مصابون ببطء في حركة الأمعاء مثل مصابي مرض السكري والكلى إذ أنهم يعانون من قلة نشاط الغدة الدرقية وهذا ما ينتج عنه بطئ في حركة الأمعاء، فدخول كمية كبيرة من البذور إلى جسد المصاب ببطئ الأمعاء من الممكن أن يؤدي إلى انسداد جزئي أو كلي.وأضاف «عز العرب»، إلى أنه كذلك الأشخاص الذين قاموا بعمل أي تدخلات جراحية يجب أن يكتفوا بحبة واحدة أو اثنين من التين الشوكي يوميًا، إذ أنه في بعض الأحيان بعد الخضوع للعمليات الجراحية يحدث نوع من الالتصاقات حول الأمعاء، مؤكدًا على أنه غير مستحب للأطفال تناول التين الشوكي وحده فحسب، بل يحظر عليهم تناول جميع الفواكه التي تحتوي على البذور.