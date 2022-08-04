اسعار اللحوم والدواجن والاسماك في مصر اليوم | الاحد 7-8-2022.. اخر تحديث

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اسعار اللحوم والدواجن


أسعار اللحوم اليوم في مصر:
الكندوز من 150 إلى 190 جنيه.

اللحم الجملي ما بين 140 إلى 160 جنيه.

البتلو البلدي من 170 إلى 190 جنيه.

الضأن ما بين 170 إلى 190 جنيه.

الضأن المستورد ما بين 100 إلى 100 جنيه.

اللحم الجاموسي ما بين 140 إلى 180 جنيه.

الكبدة البلدي 180 إلى 200 جنيه.
أسعار الدواجن اليوم في مصر:
الدواجن البلدي ما بين 50 إلى 56 جنيه.

الدواجن البيضاء ما بين 38 إلى 48 جنيه.

صدور البانيه 90 إلى 110 جنيه.

أسعار الأسماك في مصر:
البلطي ما بين 30 إلى 35 جنيه.

فيليه البلطي 70 جنيه.

البوري الممتاز ما بين 50 الى 60 جنيه.

قشر البياض البلدي 45 جنيه.

القراميط 15 إلى 25 جنيه.

الجمبري الجامبو ما بين 250 الى 320 جنيه.

الجمبري المجمد 70 جنيه.

سمك الماكريل 35 جنيه.

الكاليماري 50 جنيه.

السبيط 100 جنيه.

المصدر: لهلوبة

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