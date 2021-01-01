تعرف على طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة



البيتزا البيتزا

طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة بالفيديو بكل سهولة ويسر تابعي مع موقع لهلوبة الطريقة الصحيحة لعمل البيتزا، كل ما عليك هو إحضار المكونات الصحيحة وإتباع طريقة التحضير، وسوف تحصلين على بيتزا رائعة المذاق.



ملحوظة: تحتوي القطعة المتوسطة الحجم من البيتزا وذات العجينة الرقيقة على:



بيتزا الجبنة على 223 سعرة حرارية

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بيتزا اللحم على 230 سعرة حراريةبيتزا الخضار على 180 سعرة حراريةتحتوي القطعة المتوسطة الحجم من البيتزا وذات العجينة السميكة على:بيتزا الجبنة 243 سعرة حراريةبيتزا اللحم 250 سعرة حراريةبيتزا الخضار 200 سعرة حراريةالمقاديرلعجينة البيتزا:500 جرام دقيق بيتزا أو دقيق متعدد الاغراض1 معلقة صغيرة ملح7 جرام خميرة325 مل ماء دافئعلى الوجه3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم5 عدد أوراق ريحان2 ملعقة كبيرة زيت زيتونجبن موتزاريلا قطعجبن بارميزاندقيق سيمولينا المخصص للبسبوسة + دقيق زيادة للعجنطريقة التحضيرفى كوب نضع الخميرة على المياه الدافئة و نذوبها ثم نضيف ملعقة الملح على الدقيق ونقلب خليط الخميرة بالمياه.نعجن العجينة على سطح عليه دقيق حتى تتماسك العجينة ثم نقسم العجينة لكرات صغيرة ونتركها تتخمر لمدة ساعتين تحت فوطة مطبخ مبللةبعد أن تتضاعف العجينة في الحجم نفردها و نضيف عليها صلصة الطماطم ، الجبن و الريحان و في النهاية رشة زيت زيتونفي قاع صينية التسوية نضع القليل من دقيق سيمولينا و بعدين ننقل البيتزا عليه ونخبزها 9 دقائق في فرن درجة حرارته 220