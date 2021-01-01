تعرف على طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة

البيتزا
طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة بالفيديو بكل سهولة ويسر تابعي مع موقع لهلوبة الطريقة الصحيحة لعمل البيتزا، كل ما عليك هو إحضار المكونات الصحيحة وإتباع طريقة التحضير، وسوف تحصلين على بيتزا رائعة المذاق.
ملحوظة: تحتوي القطعة المتوسطة الحجم من البيتزا وذات العجينة الرقيقة على:
بيتزا الجبنة على 223 سعرة حرارية
بيتزا اللحم على 230 سعرة حرارية
بيتزا الخضار على 180 سعرة حرارية
تحتوي القطعة المتوسطة الحجم من البيتزا وذات العجينة السميكة على:
بيتزا الجبنة 243 سعرة حرارية
بيتزا اللحم 250 سعرة حرارية
بيتزا الخضار 200 سعرة حرارية
المقادير
لعجينة البيتزا:
500 جرام دقيق بيتزا أو دقيق متعدد الاغراض
1 معلقة صغيرة ملح
7 جرام خميرة
325 مل ماء دافئ
على الوجه
3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
5 عدد أوراق ريحان
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
جبن موتزاريلا قطع
جبن بارميزان
دقيق سيمولينا المخصص للبسبوسة + دقيق زيادة للعجن
طريقة التحضير
فى كوب نضع الخميرة على المياه الدافئة و نذوبها ثم نضيف ملعقة الملح على الدقيق ونقلب خليط الخميرة بالمياه.
نعجن العجينة على سطح عليه دقيق حتى تتماسك العجينة ثم نقسم العجينة لكرات صغيرة ونتركها تتخمر لمدة ساعتين تحت فوطة مطبخ مبللة
بعد أن تتضاعف العجينة في الحجم نفردها و نضيف عليها صلصة الطماطم ، الجبن و الريحان و في النهاية رشة زيت زيتون
في قاع صينية التسوية نضع القليل من دقيق سيمولينا و بعدين ننقل البيتزا عليه ونخبزها 9 دقائق في فرن درجة حرارته 220
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