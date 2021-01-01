تعرف على طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة

آخر الأخباراخبار منوعة › تعرف على طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة

صورة الخبر: البيتزا
البيتزا

طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة بالفيديو بكل سهولة ويسر تابعي مع موقع لهلوبة الطريقة الصحيحة لعمل البيتزا، كل ما عليك هو إحضار المكونات الصحيحة وإتباع طريقة التحضير، وسوف تحصلين على بيتزا رائعة المذاق.

ملحوظة: تحتوي القطعة المتوسطة الحجم من البيتزا وذات العجينة الرقيقة على:

بيتزا الجبنة على 223 سعرة حرارية

بيتزا اللحم على 230 سعرة حرارية

بيتزا الخضار على 180 سعرة حرارية

تحتوي القطعة المتوسطة الحجم من البيتزا وذات العجينة السميكة على:

بيتزا الجبنة 243 سعرة حرارية
بيتزا اللحم 250 سعرة حرارية

بيتزا الخضار 200 سعرة حرارية

المقادير
لعجينة البيتزا:

500 جرام دقيق بيتزا أو دقيق متعدد الاغراض

1 معلقة صغيرة ملح

7 جرام خميرة

325 مل ماء دافئ

على الوجه

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

5 عدد أوراق ريحان

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

جبن موتزاريلا قطع

جبن بارميزان

دقيق سيمولينا المخصص للبسبوسة + دقيق زيادة للعجن

طريقة التحضير
فى كوب نضع الخميرة على المياه الدافئة و نذوبها ثم نضيف ملعقة الملح على الدقيق ونقلب خليط الخميرة بالمياه.
نعجن العجينة على سطح عليه دقيق حتى تتماسك العجينة ثم نقسم العجينة لكرات صغيرة ونتركها تتخمر لمدة ساعتين تحت فوطة مطبخ مبللة
بعد أن تتضاعف العجينة في الحجم نفردها و نضيف عليها صلصة الطماطم ، الجبن و الريحان و في النهاية رشة زيت زيتون
في قاع صينية التسوية نضع القليل من دقيق سيمولينا و بعدين ننقل البيتزا عليه ونخبزها 9 دقائق في فرن درجة حرارته 220

المصدر: لهلوبة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9657

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager