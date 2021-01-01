تعرف على السعرات الحرارية في اللقيمات

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هل ترغب في معرفة عدد السعرات الحرارية في اللقيمات؟ هل تسعى لإيجاد طريقة تقلل السعرات الحرارية المستهلكة منها؟ إذا كانت إجابتك بنعم وكنت من محبي اللقيمات بشدة فحتمًا أنت بالمكان الصحيح؛ لذا تابع معنا السطور التالية للتعرف على عدد السعرات الحرارية بها وكيف يمكن حرقها وتقليلها قدر الإمكان.



السعرات الحرارية في اللقيمات

في الحقيقة تضم اللقيمة الواحدة 55 سعر حراري، ومع ذلك فهي تختلف باختلاف طريقة إعدادها ومقاديرها، وكميتها، والإضافات إن وجدت، ولكن بشكل عام تكون السعرات الحرارية في اللقيمات تقريبيًّا كما يلي:



توجد باللقيمة الواحدة 55 سعر حراري.

تحتوي 3 لقيمات على 165 سعر حراري.

تضم 5 لقيمات 275 سعر حراري.

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السعرات الحرارية في مكونات اللقيماتكما ذكرنا سابقًا أن السعرات الحرارية في اللقيمات تختلف باختلاف طريقة إعدادها ومكوناتها والإضافات الموجودة بها، لذا نعرض السعرات الحرارية لكل مكون من مكونات اللقيمات كما يلي:يضم كأس الدقيق متنوع الاستخدامات 455 سعر حراري.يوجد في كأس دقيق الذرة 414 سعر حراري.تحتوي ملعقة زيت الذرة صغيرة الحجم على 40 سعر حراري.تشتمل معلقة السكر الأبيض صغيرة الحجم على 16 سعر حراري.يضم عصير الليمون 11 سعر حراري.توجد في معلقة دبس التمر كبيرة الحجم 60 سعر حراري.إرشادات لتقليل السعرات الحرارية في اللقيماتيمكن اعتبار طبق اللقيمات من الحلوى عالية السعرات الحرارية والسكر، لذلك ينصح بتقليل سعراتها الحرارية والسكريات بها عن طريق استبدال بعض مقاديرها بأخرى صحية، وذلك كما يلي:استعمال محلي ريجيم عوضًا عن السكر؛ إذ تعمل تلك الخطوة على تقليل ما يقارب الـ 194 سعر حراري من اللقيمات.مراعاة استعمال السكر البني عوضًا عن الأبيض؛ إذ تساهم تلك الخطوة في خفض ما يقارب الـ 56 سعر حراري من محتوى السعرات الحرارية للقيمات.الالتزام باستعمال دقيق القمح بدلًا من النوع متعدد الاستخدامات، حيث تقلل تلك الخطوة ما يقارب الـ 47 سعر حراري من السعرات الحرارية للقيمات.تجنب وضع الإضافات على اللقيمات، مثل: المكسرات الدهنية، والشوكولاتة.مراعاة تناول اللقيمات بكميات بسيطة وعدم تناولها بصورة يومية أو دائمة.استعمال منتجات منخفضة الدهون، كالحليب قليل الدسم.العناصر الغذائية في اللقيماتعلى الرغم من كثرة محتوى السعرات الحرارية في اللقيمات، إلا أنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للصحة، والآتي بيان تفصيلي بكل منهم:الألياف الغذائية.مجموعة فيتامينات ب، على سبيل المثال: فيتامين ب?1، وفيتامين ب?2، وفيتامين ب?3.معدن الحديد.عنصر السيلينيوم.معدن الزنك.عنصر النحاس.الفوسفور.في الواقع تعد السعرات الحرارية في اللقيمات كبيرة نوعًا ما، والتي قد تتسبب في الإضرار بصحة الإنسان والإصابة بالسمنة على المدى البعيد، لذا ينصح بتطبيق الإرشادات المذكورة سابقًا لتقليل السعرات الحرارية بها، وإذا لا بد من تناولها فيرجى اتباع طريقة حرق السعرات الحرارية المستهلكة منها.