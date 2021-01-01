محمود الخطيب: إنجازات الأهلي تثير البعض ويعاقبون النادي لأنه البطل.. وتدعيمات قوية قادمة



محمود الخطيب محمود الخطيب

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلمة إلى جمهور القلعة الحمراء، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقضايا المتعلقة بالنادي في الفترة الأخيرة.



ويقدم لكم FilGoal.com كل ما جاء في حديث محمود الخطيب رئيس الأهلي عبر قناة ناديه.



وتحدث الخطيب عن العديد من الأمور الهامة أبرزها موقف النادي من التحكيم المصري وكواليس قرار استكمال الدوري بالشباب وأيضا أسباب رحيل بيتسو موسيماني عن القلعة الحمراء.

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وإليكم كل ما جاء على لسان محمود الخطيب في حديثه:- جمهور الأهلي أول المساندين للنادي في أوقات الأفراح والأزمات، وحتى في أوقات حزن الجمهور أشعر بدعمهم غير المسبوق وهذا الأمر يحملني مسؤولية أكبر- نعترف بالتقصير وسنسارع في الإصلاح لأن من يعمل من الممكن أن يخطئ، ولكن العيب ألا ترى الأخطاء، ونحن نعرف كمسؤولين كيف نعالج الأخطاء- يجب أن نتحمل لوم الجمهور وحزنه في الأوقات الصعبة، مثلما نفرح بتشجيعه لنا في أوقات الانتصارات- وقت تكوين الفريق الحالي كنا نبحث عن إعادة بطولة دوري أبطال إفريقيا الغائبة عن الأهلي منذ 7 سنوات، ووصلنا إلى نهائي دوري الأبطال 5 مرات في 6 سنوات وهذا أمر لم يحدث في العالم- أن نحقق البطولة مرتين متتاليتين هذا إنجاز تاريخي، قبل أن نخسر البطولة في المرة الثالثة للأسف بمساعدة بعض الأشخاص من مصر- الأهلي فاز بـ12 بطولة في آخر 4 سنوات ما بين الألقاب المحلية والقارية وبرونزية كأس العالم للأندية وهذا إنجاز لم يحققه أي نادي في العالم- الأهلي فضل مصلحة منتخب مصر والوطن على مصلحة النادي وقت بطولة أمم إفريقيا رغم أننا كنا نشارك في كأس العالم للأندية- نفس لاعبي الأهلي المتواجدين حاليا قبل 3 شهور كانوا يلعبون نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقبل شهور أيضا حققوا المركز الثالث في كأس العالم للأندية، فماذا حدث لهم؟ لاعبي الأهلي مضغوطين بدنيا وذهنيا بعدما وصلوا إلى قمة الهرم في المواسم الماضية- توقعنا حدوث هبوط في مستوى الفريق لكننا في منتصف الموسم، وواجهنا صعوبة في خلق دوافع جديدة للاعبين وتحفيزهم لأنهم لعبوا 3 مواسم بشكل متلاحق وهو رقم قياسي وغير مسبوق في العالم لعدد المباريات لأي لاعب في العالم، مع الطيران لعدد ساعات طويلة جدا لأن الأهلي هو الفريق الوحيد الذي وصل نهائي إفريقيا 3 مرات متتالية- بالإضافة إلى ضغط المباريات المحلية، وكأنهم يعاقبون الأهلي أنه يفوز بلقب إفريقيا ويصل إلى مونديال الأندية، الأمر الذي أدى إلى خسارة الكثير من اللاعبين المهمين في الفريق- هناك أمور أخرى خارجية تحاول النيل من الأهلي ومنها التحكيم وضع تحته 1000 خط الذي كان من ضمن الأسباب الرئيسية ضد الأهلي، وهناك أخطاء تحكيمية فجة ضد الأهلي ومجاملات في اتجاهات أخرى- الأهلي يطلب العدل فقط وأرسلنا الكثير من الخطابات إلى اتحاد الكرة ولا يرد علينا أي شخص- موسيماني حقق بالأرقام والنتائج تاريخ لا ينكره أحد، ولكن من صاحب حملة الهجوم عليه؟- موسيماني كان في المغرب يحضر دورة تدريبية وتحدثت معه أنا وياسين منصور وطلبنا منه أن يوضح لنا الدعم الذي يحتاجه لاستكمال الدوري لكنه فاجئنا أنه صحيا ونفسيا لا يستطيع استكمال مشواره وطلبنا منه مهلة للتفكير لمدة 24 ساعة وبعد انتهاء المدة اعتذر لنا- اتخذنا قرار اللعب بالناشئين والعائدين من الإصابة لمنح الأساسيين راحة بدلا من اللعب لموسم رابع على التوالي دون راحة-المدرب متخوف من النتائج في ظل اللعب بالشباب لكن لن نحاسبه على النتائج لأن هذه الفترة نتخذها كإعداد للموسم المقبل- بما أن بطولة الدوري ابتعدت عن الأهلي سواء بتعمد أو غير تعمد قررنا استكمال المسابقة بالشباب-هناك تدعيم قوي جدا قادم للأهلي بلاعبين مميزين، وهذا لا يقلل من اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليا ولكنهم يحتاجون للحصول على راحة وأن يكون هناك عدالة تحكيمية والفترة المقبلة ستكون أفضل لنا- من غير المعقول أن ندفع رسوم قيد اللاعبين والمتبقي علينا رسوم صغيرة للغاية وفي المقابل هناك أندية أخرى عليها مبالغ مالية كثيرة يجب أن يكون هناك مساواة بين الجميع- كذلك فتح مقر اتحاد الكرة أحد أيام العطلات الرسمية لقيد اللاعبين- أحد المسؤولين في اتحاد الكرة قال في أحد القنوات إن الاتحاد وصل له خطابا بحرمان أحد الأندية من القيد ونجحوا في التكتم عليه، كيف يقول ذلك ولماذا لم يعلق على حديثه أحد- مسؤولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية أكدوا لنا أن الوضع التحكيمي سيتحسن بشكل كبير ولكن كل هذا كلام فقط ولم نجد أي رد فعل ولذلك اتخذنا القرارات التي أعلنها عنها- أشكر الاتحاد الإفريقي ورئيسه لأنه بعدما عقدنا مؤتمرا لتوضيح موقفنا خرج رئيس الاتحاد الإفريقي وأعلن تقديره لموقفنا وغير نظام البطولة، ولكن ماذا فعل اتحاد كرة القدم بعدما أعلنا موقفنا ومطالبنا منه؟- اللجنة المشكلة من وزارة الرياضة للتحقيق مع اتحاد الكرة في أزمة خطاب ملعب النهائي لم توضح أي شيء لنا حتى الآن* أطالب اتحاد الكرة بالإعلان بكل شفايفة عن جميع الخطابات الخاصة بالأندية بما فيها من منع من القيد وعقوبات* وتطوير منظومة التحكيم ومحاسبة المخطئ* وتنظيم مواعيد البطولات المحلية مع مراعات توقيتات البطولات القارية والارتباطات الدولية* وتطبيق القانون واللوائح على الجميع بدون استثناءهناك تجريح بشكل يومي ضد الأهلي وتجاوزات فجة في الإعلام ولا أحد يحاسب على ما يقوله- نرى بوضوح أن هناك تربص واستهداف للأهلي، أين المجلس الأعلى للإعلام مما يحدث- البعض يشوه في صورتنا كل يوم وعندما خرج الرد منا قررت التحقيق مع الطرفين، يجب أن يكون دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أقوى من ذلك ورد فعله أسرع لتحقيق الصالح العام- كنت أتمنى أن يحظى تكريم الأهلي خارجيا بالاهتمام الذي يليق به في الداخل، ولكن يبدو أن إنجازات الأهلي تثير البعض-الأهلي ليس للبيع، الأهلي ملك لجماهيره وأعضائه-الأهلي سيعود لمنصات التتويج من جديد-جمهور الأهلي سيظل الداعم الأول للنادي والحصن والأمان والشريك الأساسي لانتصارات النادي وهذا الوقت يحتاج لتكاتف كل عناصر الأهلي وعلينا كمجلس إدارة أن نستمر في العمل وهذا حق الجمهور علينا- الأهلي نشأته كانت وطنية، ولن نسمح لأحد بالمزايدة على الأهلي، وسيظل النادي داعما للدولة والقيادة السياسية.