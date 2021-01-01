تعرف على السعرات الحرارية في البقلاوة



البقلاوة البقلاوة

يجد الكثيرون صعوبة في تجنب طبق شهي من البقلاوة وبلح الشام والزلابية والكنافة ولقمة القاضي وغيرها من الحلويات الشرقية المعروفة بطعمها المميز واللذيذ، ولكن تقف السعرات الحرارية في البقلاوة عائقًا أمام التهام طبق بحجم كبير من هذه الحلويات، لذا سنلقي الضوء في السطور التالية على معدل السعرات الحرارية في البقلاوة والقيمة الغذائية لها.



البقلاوة

يتم عمل البقلاوة من عجين الفيلو وهو عبارة عن نوع من الدقيق يتم عجنه مع السمن والسكر ثم يتم سقيها بالشربات، وهو من الأكلات الشرقية التي تميزت بها دول حوض البحر الأبيض المتوسط ودول الشام، وتتميز البقلاوة بطعمها الشهي نتيجة الإضافات على عجين البقلاوة مثل المكسرات والقشطة والزبيب والعسل وبعض الإضافات الأخرى، لذا تعد البقلاوة من أكثر الحلويات احتواءً على الدهون والسكر لذا هي الأعلى ضمن الحلويات الشرقية في السعرات الحرارية.



السعرات الحرارية في البقلاوة

تحتوي قطعة صغيرة من البقلاوة على 150 سعر حراري، بينما تحتوي قطعة متوسطة الحجم على 230 سعر حراري، وبالطبع لا يكتفي الشخص بتناول قطعة واحدة من البقلاوة؛ فيتناول قطعتين أو ثلاثة، وهو ما يمثل كمية كبيرة من السعرات الحرارية، أما القطعة الكبيرة بوزن 100 جرام فتحتوي على 487 – 540 سعر حراري.

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الكربوهيدرات والبروتين في البقلاوةتحتوي قطعة متوسطة من البقلاوة على حوالي 30 جرام من الكربوهيدرات بما يعادل 10% من حصة الكربوهيدرات اليومية للشخص، كما تحتوي على حوالي 3 جرام بروتين وهو ما يعادل 6% من حصة الشخص اليومية من البروتين، كما تحتوي على 17 جرام سكر و1 جرام من الألياف الغذائية.الدهون في البقلاوةتعد حلوى البقلاوة من أغنى المصادر بالدهون، حيث تحتوي على 11 جرام من الدهون منها 8 جرام دهون غير مشبعة، و3 جرام فقط دهون مشبعة، كما تحتوي على حوالي 2 جرام دهون مهدرجة، وتعد نسبة الدهون في البقلاوة أكثر من 17% من حصة الشخص اليومية من الدهون.القيمة الغذائية للبقلاوةالسعرات الحرارية في البقلاوة مرتفعة للغاية، ولكن هذا لا يمنع من احتوائها على مجموعة أخرى من العناصر الغذائية منها:11 جرام من الدهون.75 جرام من الصوديوم.6 جرام من الحديد.25 جرام كالسيوم.طريقة عمل البقلاوةالسعرات الحرارية في البقلاوةالسعرات الحرارية في البقلاوةلا يخلو منزل من أشهى الحلويات الشرقية المعروفة بحضورها المميز على قائمة الأطباق المطلوبة وبخاصة في شهر رمضان المعظم وفي المناسبات، ويمكنك إعداد البقلاوة بطريقة سهلة ومبسطة من خلال الخطوات التالية.المقادير2 كوب دقيق مخصص للحلويات.2 ملعقة من السمن.كوب شربات (عبارة عن 2 كوب ماء مضاف إليهم 2 كوب سكر و5 قطرات من عصير الليمون).كوب ماء دافئ.ملعقة فانيليا.2 بيضة.كوب مكسرات.ملعقة صغيرة بيكنج بودر.ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.الطريقةيتم تحضير الخميرة بوضعها في كوب ماء دافئ في إناء وتركها لمدة 10 دقائق.يتم خفق البيض في إناء أخر ثم يضاف له الفانيليا ثم البيكنج بودر والخميرة.بعد خفق المكونات جميعًا يضاف إليها الدقيق والسمن ويستمر العجن حتى تصبح عجينة متماسكة.تترك العجينة لمدة ساعة لتختمر جيدًا، يتم فرد العجينة بالنشابة على الرخام ثم يتم تقطيعها لكور صغيرة، وتركها لتختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.يمكن حشو بعض كور العجين مكسرات ثم تضع في زيت غزير ساخن، وبعد تحميرها باللون الذهبي تضع في الشربات ثم تصفى من الشربات وتقدم بعد رش المكسرات عليها أو الشوكولاتة الكريمي أو الكريمة.ختامًا.. عليك الحذر من كمية السعرات الحرارية في البقلاوة قبل تناولها تفاديًا لتأثيرها على خسارة الوزن، وأيضًا لتأثيرها السلبي على مرضى السكري ومرضى القلب والقصور في الشرايين، مهم تناول كميات قليلة منها مرة أسبوعيًا.