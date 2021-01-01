الذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخ القناة، بعبور 89 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون
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وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 44 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 ملايين طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.2 مليون طن.
وأوضح رئيس الهيئة أن معدلات العبور اليومية عبر قناة السويس شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة حيث ارتفع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة من 48 سفينة قبل مشروع القناة الجديدة إلى 62 سفينة حاليا.
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