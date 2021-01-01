ميتا تختبر منصة جديدة للبث المباشر للمؤثرين تسمى "Super"



ميتا ميتا

تختبر شركة ميتا منصة بث مباشر جديدة للمؤثرين تسمى "Super" ، وفقًا لتقرير صادر عن Business Insider. تتيح المنصة الجديدة للمؤثرين استضافة البث المباشر وكسب الإيرادات والتفاعل مع المشاهدين.



يقال إن الشركة دفعت للمؤثرين ما بين 200 دولار و 3000 دولار لاستخدام المنصة لمدة 30 دقيقة. دخلت منصة Super في التطوير في أواخر عام 2020 ويتم بناؤها حاليًا بواسطة فريق تجربة منتج ميتا الجديد.



قال متحدث باسم ميتا لـ TechCrunch في رسالة بريد إلكتروني: "Super عبارة عن تجربة صغيرة قائمة بذاتها يتم بناؤها بواسطة فريق تجربة منتج جديد (NPE) ويتم اختبارها حاليًا مع مجموعة صغيرة من المبدعين".

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تشير Business Insider إلى أن ميتا قد تواصلت مؤخرًا مع العديد من المبدعين وطلبت منهم تجربة المشروع الجديد. يتم حاليًا اختبار النظام الأساسي ، الذي يبدو أنه يحتوي على وظائف مماثلة لـ Twitch ، مع أقل من 100 من المبدعين ، بما في ذلك المؤثر التقني أندرو إدواردز ونجمة تيك توك فيينا سكاي.تعمل المنصة حاليًا على نظام متدرج حيث يدفع المشاهدون للوصول إلى الميزات المضمنة في البث. يمكن للمشاهدين أيضًا ترك إكرامية للقائمين على البث المباشر. يشير التقرير إلى أن المبدعين يحصلون على 100? من الإكراميات والأرباح المكتسبة من خلال النظام المتدرج.قال متحدث باسم ميتا لـ Business Insider: "في الوقت الحالي ، إنه الويب فقط". "لقد قاموا باختباره بهدوء شديد لمدة عامين تقريبًا. يتمثل الهدف النهائي [لمشاريع NPE] في النهاية في إنشاء المشروع المستقل التالي الذي يمكن أن يكون جزءًا من مجموعة منتجات ميتا ".يأتي اختبار ميتا المبكر لـ Super في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة مؤخرًا أن فيسبوك ستغلق ميزة التسوق المباشر في 1 أكتوبر لتحويل تركيزها إلى مقاطع الفيديو Reels. أصبح التسوق عبر فيديو البث المباشر متاحًا للجمهور على فيسبوك منذ عامين ، بعد سلسلة من التجارب الصغيرة والاختبارات التجريبية. كان من الممكن أن تكون منصة التسوق المباشر بمثابة مصدر دخل كبير لفيسبوك ، وذلك بفضل رسوم البيع المطبقة عند الخروج.أصبح التسوق عبر البث المباشر أكثر شيوعًا في آسيا ، وخاصة في الصين. ومع ذلك ، نظرًا لأن كل من فيسبوك و تيك توك يتراجعان عن خطط التسوق المباشر الخاصة بهما ، يبدو أن وعي المستهلك العام وتبني التسوق عبر الفيديو المباشر لا يزال منخفضًا خارج آسيا.ومع ذلك ، يُظهر الاختبار المبكر لـ Super أن ميتا تعتقد أن هناك سوقًا لمنصة بث مباشر للمؤثرين والمبدعين. لا تزال ميتا في مرحلة الاختبار الأولى للمنصة ، ومن المحتمل أن تقوم بتعديلها وفقًا لتعليقات المنشئين.