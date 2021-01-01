أمازون تقوم بإدراج قائمة Galaxy Z Fold 4 ، كاملة مع صور الجهاز



Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 4

لقد رأينا الكثير من تسريبات لهاتف Galaxy Z Fold 4 خلال الشهرين الماضيين. حتى مع اقتراب موعد الكشف الرسمي المحدد في 10 أغسطس ، فإن التسريبات لا تتوقف. أحدث تسرب يأتي من متجر التجزئة الضخم عبر الإنترنت أمازون. ومن الواضح أن Galaxy Z Fold 4 سيكون أحد نجوم العرض. كما جلبت لنا التسريبات السابقة عرضًا عالي الدقة للجهاز بالإضافة إلى تفاصيل حول مواصفاته.



وضعت أمازون هولندا قائمتها الخاصة بـ Galaxy Z Fold 4 ، كاملة مع صور الجهاز. لا يقتصر الأمر على إلقاء نظرة جيدة على الهاتف الذكي الجديد القابل للطي ، بل نتعلم أيضًا أنه يبلغ ارتفاعه 155.1 ملم وعرضه 67.1 ملم عند الطي وسمكه 15.8 ملم. عند فتحه ، يبلغ عرض الجهاز 130.1 ملم. الوزن مُدرج 263 جرامًا.



تبرز المهام المتعددة والإنتاجية بشكل بارز في هذه الصور. هذه ليست مفاجأة لأن سامسونج تستهدف هذا الجهاز للمستخدمين المتميزين الذين يحتاجون إلى جهاز عالي الإمكانيات. يمكننا أيضًا أن نرى أن Galaxy Z Fold 4 سيأتي مع علبة بها فتحة لقلم S Pen.

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لا تكشف القائمة عن أي شيء آخر ولكننا لا نحتاج إلى ذلك حقًا. فـ 10 أغسطس ليس بعيدًا إلى هذا الحد. لأن هذا هو الوقت الذي ستصعد فيه سامسونج إلى المسرح للكشف عن أجهزتها الجديدة.