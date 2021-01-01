تكشف وان بلس عن هاتف OnePlus Nord N20 SE بمعالج Helio G35

كشفت شركة وان بلس عن هاتف OnePlus Nord N20 SE الذي ينطلق بمعالج Helio G35، ويتوفر في 8 من أغسطس بسعر يبدأ من 178 دولار.
يتميز هاتف Nord N20 SE بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، ودقة 720 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 60 Hz، وتضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.
كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio G35، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم وان بلس الهاتف بإعدادات مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.
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