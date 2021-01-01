تكشف وان بلس عن هاتف OnePlus Nord N20 SE بمعالج Helio G35

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صورة الخبر: OnePlus Nord N20 SE
OnePlus Nord N20 SE

كشفت شركة وان بلس عن هاتف OnePlus Nord N20 SE الذي ينطلق بمعالج Helio G35، ويتوفر في 8 من أغسطس بسعر يبدأ من 178 دولار.

يتميز هاتف Nord N20 SE بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، ودقة 720 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 60 Hz، وتضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio G35، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم وان بلس الهاتف بإعدادات مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما تقدم وان بلس هاتف Nord N20 SE بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، وينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 12، وواجهة OxygenOS 12.1، وتقنية NFC، ويدعم اثنان من شرائح SIM، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باللون الأزرق بسعر 178 دولار، بينما يرتفع سعر اللون الأسود من الهاتف إلى 184 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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