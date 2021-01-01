تعمل ”تويتر” على ميزة جديدة لتقليل الحسابات المزيفة

تعمل منصة "تويتر" على ميزة جديدة تُظهر معدل التغريد الشهري للمستخدم على المنصة إلى جانب إجمالي تغريداته المنشورة على الحساب؛ سعيا لتقليل الحسابات المزيفة التي هي صلب النزاع بين المنصة ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
ً: تويتر يحذف أكثر من مليون حساب يوميًا
وأرجعت الشركة الميزة التجريبية الجديدة إلى رغبتها في تقديم صورة أوضح للمستخدمين حول حسابات من يتابعونهم، لتشجيعهم على التفاعل لوقت أطول على متن شبكة التغريدات.
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