أحدث إصدارات الهواتف لعام 2022



أحدث إصدارات الهواتف أحدث إصدارات الهواتف

يبحث جميع الأشخاص بجميع الأعمار عن أحدث إصدارات الهواتف 2022 لما توفره من وسائل راحة متعددة، نظرًا للطفرات الهائلة التي حدثت مؤخرًا في أنظمة التشغيل للهواتف يعززها التقدم التكنولوجي التي تقدمه شركات الهواتف والقائمين عليها.



تتنافس شركات البيع بالتجزئة في تقديم العديد من العروض الترويجية والخدمات الإضافية لجذب المستهلكين.



أحدث إصدارات الهواتف 2022 في دريم 2000

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ونتحدث هنا متابعينا الكرام عن أحد أفضل الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة للهواتف المحمولة والأجهزة الذكية وهي شركة دريم 2000 التي تخطت جميع الشركات المنافسة بالعديد من المراحل، حيث تقدم الشركة أنظمة تقسيط مناسبة لجميع فئات المجتمع وسياسات ترضي الذوق العام للمستهلك في عمليات البيع والشراء والاستبدال.تعتبر شركة دريم 2000 من أقدم شركات البيع بالتجزئة للهواتف الذكية في مصر وأكثرها انتشارًا، حيث يتوافر العديد من مراكز البيع التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية.كما يخضع العاملين بها لدورات تدريبية وتأهيلية في كيفية إرضاء عملائنا الأعزاء بما يستحقه مستهلك شركة دريم 2000.حيث تقدم شركة دريم 2000 أسعار مناسبة لجميع الهواتف المحمولة تنافس بها أي شركة بيع أخرى، حيث نضمن لك عزيزي القارئ بأن لن تجد أسعار للهواتف أقل من أسعار الشركة.وذلك لأن الشركة هي من تقوم بعمليات الاستيراد بشكل مباشر بدون أي وسيط أو الاستعانة بمكاتب الاستيراد والتصدير وينعكس ذلك على أسعار الهواتف بالشركة التي تلاحظ الفرق بينها وبين أسعار أي شركة أخرى من المنافسين في هذا المجال.أحدث إصدارات الهواتف 2022 لشركة سامسونجتعتبر شركة سامسونج من أقدم وأفضل الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية وخاصة ً الهواتف المحمولة، حيث تقدم شركة سامسونج أحدث الإصدارات وأنظمة التشغيل وأسهلها في الاستخدام على الإطلاق.لك أن تعلم أن موبايلات سامسونج من أكثر أجهزة الأندرويد شعبية، حيث تستهدف الشركة جميع الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة كما تراعي أيضًا الثقافات المختلفة بين الأجيال لذا فإن شركة سامسونج من أكثر شركات الهواتف مبيعًا إن لم تكن أكثرها.وتقدم شركة سامسونج أحدث إصدارات الهواتف 2022 والتي تتبناها شركة دريم 2000 بأسعار غير قابلة للمنافسة حيث نتحدى الجميع في أسعارنا، وإليكم أبرز الإصدارات الجديدة لهواتف سامسونج في السطور التالية، ابقوا معنا...هاتف سامسونج A13يتوافر جهاز سامسونج A13 على الموقع الخاص بشركة دريم 2000، وكذلك على التطبيق الخاص بها، حيث يعتبر هذا الجهاز من الاجهزة الأكثر مبيعًا خلال الفترة الماضية منذ إصداره، ويرجع ذلك إلى الإمكانيات التي يقدمها الجهاز للمستخدم مقارنة بسعره المناسب، وتتمثل تلك الإمكانيات فيما يلي..حجم الشاشة: 6.6 بوصةيأتي الجهاز بوحدة معالج: Exynos 850الذاكرة الداخلية: 64 جيجا بايت، 128 جيجا بايتالرام: 4 جيجا بايتالكاميرا الخلفية: الجهاز به 4 كاميرات وهم 50 ميجا بيكسل + 5 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسلالكاميرا الأمامية: 8 ميجا بيكسلالبطارية: 5000 مللي أمبيراللون: أسود، أزرق، أبيض، ذهبيهاتف سامسونج A33من بين الأجهزة التي قد زاد الطلب عليها مؤخرًا، وقد حرصت شركة دريم 2000 على توفيرها ضمن أحدث إصدارات الهواتف 2022 في الشركة، تلبيةً لرغبات عملائنا.يعتبر هذا الجهاز من أجهزة الأندرويد للفئة المتوسطة، والذي يمتلك العديد من الإمكانيات مقابل سعر معقول، ويمكن تلخيص صفاته في النقاط التالية..حجم الشاشة: 6.4 بوصةوحدة المعالج: Exynos 1280الذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايتالرام: 8 جيجا بايتالكاميرا الخلفية: بلغ عددها 4 كاميرات، وهي عبارة عن 48 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل + 5 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسلالكاميرا الأمامية: 13 ميجا بيكسلالبطارية: 5000 مللي أمبيراللون: الجهاز متوفر بالألوان الأزرق، والأسود، وأيضًا الذهبيهاتف سامسونج A73منذ إصدار جهاز سامسونج A73 في الأسواق المصرية، وقد لاقى استحسان جميع مستخدميه، ليس فقط لشاشته عالية النقاء، ولكن أيضًا لبطاريته ذات السعة الكبيرة والكاميرا عالية الدقة، مما جعله من أهم أحدث إصدارات الهواتف 2022.جدير بالذكر أن الجهاز متوفر الآن في جميع فروع دريم 2000، ضمن أحدث إصدارات الهواتف 2022 بالشركة، اطبله الآن، ولا تنس أن تسأل عن أحدث عروض الصيف.تتمثل مواصفات هذا الجهاز الرائع فيما يلي..حجم الشاشة: 6.7 بوصةوحدة المعالج: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778Gالذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايتالرام: 8 جيجا بايتالكاميرا الخلفية: 108 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل + 5 ميجا بيكسل + 5 ميجا بيكسلالكاميرا الأمامية: 32 ميجا بيكسلالبطارية: 5000 مللي أمبيراللون: رمادي، أبيض، أخضرأحدث إصدار لهاتف هواوى Nova 9 SEاستطاعت شركة هواوي أن تتصدر قائمة أحدث إصدارات الهواتف 2022، من خلال هاتف Nova 9 SE والذي يعتبر أحد أهم الأجهزة التي تم إصدارها مؤخرًا..يتميز هاتف Nova 9 SE بعدة مميزات وصفات والمتمثلة فيما يلي..حجم الشاشة: 6.78 بوصةوحدة المعالج: ثماني النواةالذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايتالرام: 8 جيجا بايتالكاميرا الخلفية: 108 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسلالكاميرا الأمامية: 16 ميجا بيكسلالبطارية: 4000 مللي أمبيراللون: فضي، ازرق،اسودأحدث إصدار لهاتف شاومي Note 11ظهرت شاومي لأول مرة في الأسواق العالمية في سنة 2011م من خلال إعلانها لأول الهواتف الذكية التي أصدرتها، ثم اكتسحت بعد ذلك سوق المحمول والإلكترونيات، من خلالها إصدار هواتف ذات إمكانيات مرتفعة وسعر متوسط.ومن بين أحدث إصدارات الهواتف 2022 لشركة شاومي الأخيرة كان هاتف نوت 11 والذي يتصف بما يلي..حجم الشاشة: 6.43 بوصةوحدة المعالج: ثماني النواةالذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت الرام: 6 جيجا بايت الكاميرا الخلفية: 50 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسلالكاميرا الأمامية: 13 ميجا بيكسل البطارية: 5000 مللي أمبيراللون: أزرق مدرج، أخضر، أسود، رماديأحدث إصدار لهاتف شاومي Note 11 Proحجم الشاشة في note 11 pro: 6.95 بوصةوحدة المعالج: ثماني النواةالذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايتالرام: 8 جيجا بايتالكاميرا الخلفية: يأتي مع 4 كاميرات خلفية، وهي 4 ميجا بيكسل + 13 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسلالكاميرا الأمامية: 16 ميجا بيكسلالبطارية: 5000 مللي أمبيراللون: رمادي، أزرق، أخضرالأسئلة الأكثر تداولًاهل هناك ضمان على الأجهزة المحمولة من دريم 2000؟نعم هناك نوعان من الضمان على جميع الهواتف الذكية المتوفرة في شركة دريم 2000، حيث يتوافر ضمان من التوكيل نفسه حسب الشركة المصنعة للهاتف ضد جميع عيوب الصناعة، وهناك ضمان أيضًا من شركة دريم 2000.ما هي مدة الضمان على الأجهزة المحمولة؟تقدم الشركة ضمان لمدة 30 يوم من تاريخ الشراء المدون على الفاتورة من الفرع نفسه، وذلك من خلال تقرير يتم إصداره من الوكيل الرسمي للشركة ضد عيوب الصناعة، أما ضمان التوكيل نفسه فيكون لمدة عام واحد من تاريخ الشراء.