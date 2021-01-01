ميتا تطور ميزة جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي..للتحدث والرد على المستخدمين..



ميتا ميتا

طورت شركة ميتا Meta ميزة جديدة تمكنها من التحدث ومخاطبة المستخدمين، وذلك من خلال أداة خاصة تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث ستمكن الميزة تطبيقات ميتا من الرد على المستخدمين وإخبارهم بما يريدونه.



وبحسب موقع The Verge فإن مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا طورت ميزة للتحدث للمستخدمين يقوم بها روبوت يسمى BlenderBot 3، يمكنه المشاركة في الدردشة العامة مع المستخدمين والإجابة على أسئلتهم، حيث تشبه الميزة المساعد الصوتي الموجود في الهواتف الذكية.



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وسيتم طرح الميزة أولا للمستخدمين في الولايات المتحدة، ثم ستقوم شركة ميتا بتعميمها وطرحها في جميع أنحاء العالم، وصرح كورت شوستر ، مهندس الأبحاث في ميتا لموقع The Verge: "نحن ملتزمون بنشر جميع البيانات التي نجمعها في العرض التوضيحي علنًا على أمل أن نتمكن من تحسين الذكاء الاصطناعي للمحادثة".وستكون الميزة الجديد شبيهة بروبوتات خدمة العملاء، حيث ستقوم بجمع التعليقات حول المشكلات المختلفة كما سيتمكن المستخدمون الذين يدردشون مع روبوت BlenderBot 3 من الإبلاغ عن أي ردود مشبوهة من النظام.ومؤخرا، أعلن واتساب WhatsAppعن ميزة جديدة ستخبر المستخدمين بكل الأخبار الجديدة والميزات التي سيحصل عليها التطبيق في المستقبل، عبارة عن chatbot من خلال رسالة ذكاء اصطناعي تخبر المستخدمين بوجود الجديد من التطبيق.