ميتا تطور ميزة جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي..للتحدث والرد على المستخدمين..

طورت شركة ميتا Meta ميزة جديدة تمكنها من التحدث ومخاطبة المستخدمين، وذلك من خلال أداة خاصة تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث ستمكن الميزة تطبيقات ميتا من الرد على المستخدمين وإخبارهم بما يريدونه.
وبحسب موقع The Verge فإن مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا طورت ميزة للتحدث للمستخدمين يقوم بها روبوت يسمى BlenderBot 3، يمكنه المشاركة في الدردشة العامة مع المستخدمين والإجابة على أسئلتهم، حيث تشبه الميزة المساعد الصوتي الموجود في الهواتف الذكية.
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