“GeForce Game Ready Drivers” لتحقيق أفضل تجربة في الألعاب



GeForce Game Ready Drivers GeForce Game Ready Drivers

طورت شركة NVIDIA برامج “GeForce Game Ready Drivers” بهدف تعزيز تجربة المستخدم في الألعاب عن طريق التركيز على صنع التناغم بين الأجهزة والبرمجيات في نفس الوقت للوصول إلى أعلى مستوى في الألعاب وللإستفادة من موارد الأجهزة والبرمجيات لأقصى حد.



قد تقتني أفضل أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، إلا أن تحسين تجربة المستخدم في الألعاب يتطلب محرك تشغيل يعمل على دعم المستخدم لإنهاء الألعاب دون أن يواجه أي أعطال أو تمزق في الإطارات، حيث تعمل برامج التشغيل على تسريع آداء الألعاب، وإصلاح الأخطاء.



ويرتكز عمل برامج GeForce Game Ready Drivers على ثلاثة من المحاور الرئيسية لتعزيز تجربة الألعاب وهي الموثوقية والآداء وأيضاً المميزات.

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برامج GeForce Game Ready Driversقدمت شركة NVIDIA برامج GeForce Game Ready Drivers للمرة الأولى خلال عام 2014، حيث انطلقت برؤية رئيسية لتحسين تجربة المستخدم في ألعابه المفضلة.أيضاً حققت برامج التشغيل قفزة جديدة في الألعاب بدعم من تقنيات DLSS و تقنية تتبع الأشعة، والواقع الإفتراضي، مع تقنية تدفع صورة حادة، وتقنية لتحجيم معالج الرسوميات، وتخصيص دقة العرض لخفض زمن الإنتقال.ولقد اطلقت NVIDIA أكثر من 150 إصدار من برامج GeForce Game Ready Drivers، والتي تدعم الآن أكثر من 400 من عناوين الألعاب، أيضاً وصلت برامج GeForce Game Ready Drivers حتى 2021 إلى 20 إصدار من برامج التشغيل مع دعم حتى 75 من عناوين الألعاب، كما تستمر NVIDIA في تحسين برامج التشغيل لدعم عدد أكبر من عناوين الألعاب.أعلى معايير من الموثوقيةتعمل برامج GeForce Game Ready Drivers كحلقة إتصال بين أنظمة التشغيل والألعاب لدعم توظيف موارد الأجهزة بأعلى معايير من الموثوقية.ويمكن للبرامج أن تدعم المستخدم في تفادي المشكلات التي تطرأ نتيجة لمشاكل الإتصال بين الواجهة البرمجية لتطبيقات DirectX، وبرامج التشغيل والألعاب، والتي قد تؤثر في النهاية بشكل واضح على آداء الألعاب كما تؤدي إلى ظهور بعض الأخطاء.لذا تؤثر معايير الجودة في برامج التشغيل على التجربة النهائية في آداء الألعاب، ويمكن لبرامج GeForce Game Ready Drivers أن تدعم المستخدم بأعلى معايير الموثوقية في جودة البرامج التي تؤكد على ثبات الإتصال بين الموارد وتعزيز تجربة الألعاب لأعلى مستوى.كما تعمل NVIDIA على التعاون مع مطوري الألعاب لإختبار آداء برامج GeForce Game Ready Drivers في الألعاب بهدف دعم تحسين كفاءة البرامج بما يتوافق مع متطلبات العناوين الجديدة، لتجهيز التحسينات والترقية المطلوبة في برامج التشغيل منذ اليوم الأول لإطلاق الألعاب.وتعمل شركة NVIDIA على إختبار برامج التشغيل في نطاق واسع للتأكد من موثوقية معايير الجودة، كما تعتمد NVIDIA على قاعدة كبيرة من الموارد التي تدعمها في الإختبارات والتي تشمل 4500 من التكوينات المختلفة من كروت الشاشة والمعالجات المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول وأجهزة الحاسب المكتبي والتي يعود تاريخها إلى عام 2012.أيضاً تعمل الفرق المختلفة على إختبار كل لعبة وبرنامج تشغيل على التكوينات المختلفة لأجهزة الحاسب المكتبي وأجهزة الحاسب المحمول، وذلك بهدف التأكيد على موثوقية وكفاءة برامج التشغيل المجهزة في تحسين معايير الجودة في الألعاب.ولتأكيد موثوقية برامج التشغيل المجهزة من NVIDIA تعمل الشركة على إخضاع البرامج إلى أكثر من 1000 إختبار على نطاق واسع من عناوين الألعاب المختلفة، والتي تشمل العناوين القادمة.ولقد إستغرقت عملية الإختبارات خلال 2021 فقط ما يصل إلى 1.8 ساعة للتأكيد على معايير الجودة في برامج التشغيل.أيضاً تدعم هذه الإختبارات فريق العمل في الوصول إلى الإعدادات المثالية للألعاب المختلفة في برامج التشغيل، والتي تتوافق أيضاً مع إعدادات أجهزة الحاسب المحمول أو أجهزة الحاسب المكتبي لدعم اللاعبين بأفضل آداء أعلى جودة في تشغيل الألعاب.الآداء الأمثل في الألعابتؤثر العديد من العوامل على دفع الآداء الأمثل في الألعاب، ويعد متوسط معدل الإطارات المؤشر الأول الذي يكشف عن كفاءة آداء الألعاب.أيضاً يتم تحديد كفاءة الآداء عبر عدد من العوامل الأخرى التي تشمل قياس مدى ثبات سرعة معدل الإطارات، وقياس الحد الأدنى لسرعة الإطارات، وهي عوامل يمكن من خلالها التأكيد على الحصول على أفضل تجربة في الألعاب.كما يؤثر وقت الإستجابة بشكل كبير في الحصول على تجربة ألعاب مميزة، لذا فإن قياس سرعة إستجابة النظام لأدوات الإدخال المختلفة لأجهزة الحاسب والشاشة مثل لوحة المفاتيح والفارة يدعم المستخدم في الوصول إلى أفضل آداء في الألعاب مع دقة أعلى في تنفيذ المهام المختلفة بآداء سريع.ويعد إستقرار النظام أيضاً من بين العوامل التي يتم التأكيد عليها لدفع تجربة ألعاب بأعلى آداء، فمع جلسات الألعاب المليئة بالمنافسة والتحديات تعمل برامج التشغيل المجهزة من NVIDIA على تعزيز ثبات الآداء وتفادي الأخطاء أو تمزق الإطارات التي تؤثر بشكل سلبي في تجربة الألعاب.لذا تلعب برامج GeForce Game Ready Drivers دور كبير في تعزيز العناصر السابقة التي تدعمك في الحصول على أفضل آداء بأعلى كفاءة في ألعابك المفضلة، وأيضاً تحقيق الإستفادة القصوى من موارد النظام.أيضاً تستهدف NVIDIA الوصول ببرامج التشغيل إلى أعلى مستوى من الموثوقية في كفاءة الآداء، لذا لا تصدر الشركة إصدارات تجريبية من برامج التشغيل، وكبديل تخضع برامج التشغيل لإختبارات صارمة عبر فريق العمل في معامل مايكروسوفت المعتمدة لإختبار جودة الأجهزة.كما تحصل الشركة على شهادة NVIDIA WHQL لكل محرك تشغيل على حدى، لكي تؤكد على كفاءة GeForce Game Ready Drivers في تشغيل الألعاب بأعلى جودة وأفضل آداء، أيضاً تعمل الشركة على تحسين وترقية برامج التشغيل لألعاب AAA لتكون مجهزة لدعم المستخدمين منذ اليوم الأول لإطلاق الألعاب وفي الفترة اللاحقة مع التحديثات الجديدة في الألعاب.مميزات جديدةتحرص شركة NVIDIA على إضافة المميزات الجديدة لبرامج التشغيل، مع ترقية التقنيات في البرامج بما يتوافق مع التحديثات الجديدة في الألعاب، أو العناوين الجديدة.ومن بين المميزات المقدمة في برامج التشغيل تقنية NVIDIA DLSS التي تعمل على ثبات معدل الإطارات، وتقنية NVIDIA Reflex التي تعمل على خفض زمن الإنتقال وتسريع معدل الإستجابة، وأيضاً NVIDIA Broadcast التي تقدم للمستخدم مؤثرات للبث تدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي.أيضاً تدعم برامج GeForce Game Ready Drivers المعايير الجديدة من تقنية G-SYNC مع الشاشات المتوافقة، والتي تقدم مميزات جديدة للاعبين من بينها فلتر Freestyle split-screen الذي يدعم تقسيم الشاشة إلى اثنان من مقاطع الفيديو التي تظهر جنب إلى جنب أو متداخلة، على أن تتوفر هذه المميزات لأجهزة الحاسب وأجهزة الحاسب المكتبي.برامج GeForce Game Ready Drivers لأفضل تجربة ألعابصممت برامج GeForce Game Ready Drivers برؤية رئيسية تستهدف الوصول إلى أفضل تجربة في الألعاب، لذا يمكنك أن تصل إلى أفضل آداء في ألعابك المفضلة التي تعززها برامج التشغيل عبر إختبارها مسبقاً بالتعاون مع فريق من المطوريين لضبط الإعدادات بأعلى دقة، وإختبار الإعدادات على الأجهزة والتكوينات المختلفة، للوصول في النهاية إلى أقصى آداء والإستفادة من موارد الأجهزة والتكوينات، كما تهدف NVIDIA تطوير البرامج بشكل مستمر وإصدار التحديثات المجهزة للعناوين الجديدة منذ اليوم الأول.و تتوفر منتجات شركة NVIDIA لدى متجرhttps://pcd.com.sa/ طبيب الكمبيوتر و يمكنكم استعراض كل المنتجات في من خلال زيارة موقعهم و تعتبر PCD شريك NVIDIA في المملكة العربية السعودية وأكبر شركة متخصصة في أجهزة الألعاب ( تجميعات العاب ) بالسعودية إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر لـ الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات و غيرها من المجالات التي تتطلب أجهزة كمبيوتر عالية الآداء ، و كل الأجهزة مدعومة بـ كروت شاشة من NVIDIA للحصول على آداء خارق لا يمكن تحقيقه إلا من خلال كرت شاشة انفيديا ،