عطارد يتألق بالقرب من نجم ”قلب الأسد” اللامع..الليلة..



نجم ”قلب الأسد” نجم ”قلب الأسد”

يمكن لعشاق وهواة الفلك النظر إلى السماء بالاتجاه الغربي والشمالي الغربي بعد وقت قصير من غروب الشمس اليوم الأربعاء (3 أغسطس)، لرصد كوكب عطارد، هو يتألق بالقرب من قلب كوكبة "الأسد"، ونجمها اللامع Regulus المعروف باسم نجم «المليك» أو قلب الأسد.



ونجم «المليك» أو Regulus هو ألمع نجوم كوكبة الأسد على الإطلاق، وهو أيضاً النجم الحادي والعشرين (21) من حيث اللمعان في السماء (في كلا نصفي الكرة الأرضية) حيث يبلغ قدره 1,35 ويبعد عنا 79 سنة ضوئية، وهو يحجب القمر باستمرار نجم المليك وأحياناً يحجبه أيضاً كوكبا عطارد والزهرة لكنه أمر نادر الحدوث.



وأوضح عالم الفلك كريس فوجان، قائلا: " بعد غروب الشمس تمامًا، يمكنك استخدم بصرياتك، للبحث عن الكوكب الأكثر إشراقًا بخمس مرات والموضع بعرض إصبع في الجزء العلوي الأيمن (أو درجة واحدة إلى الشمال السماوي).

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وقد تم تسمية Regulus من قبل عالم الفلك في القرن السادس عشر نيكولاس كوبرنيكوس، ووفقًا لموسوعة علم الفلك والفيزياء الفلكية، فإن اسم النجم يعني "الملك الصغير" في اللاتينية.. واليوم الأربعاء (3 أغسطس)، سيبدو أن عطارد قد "قفز" فوق Regulus ليضيء عرض الإبهام أعلى يسار النجم الساطع، وفقًا لفوجان.