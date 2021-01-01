انسحاب الجانب الروسي من مشروع المحطة الفضائية الدولية يرتبط بحالتها

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس"، أن روسيا يمكن أن تنسحب من مشروع المحطة الفضائية الدولية في أعوام 2025 و2028 و2030 .

ويشير كريكاليف، إلى أن موعد الانسحاب يعتمد على حالة المحطة الفضائية الدولية.

ويقول، في مؤتمر صحفي شارك فيه عبر الفيديو عقد في هيوستن، "بعد عام 2024، يمكن أن ننسحب في عام 2025 أو 2028 أو2030 ، والقرار النهائي بهذا الخصوص سيتخذ على أساس الحالة التقنية للمحطة".

ويذكر أنه بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات متعددة على روسيا، شملت مؤسسة "روس كوسموس" أيضا. وقد ناشدت المؤسسة استثناء الشركات التابعة لها من هذه العقوبات، لمناقشة مصير المحطة الفضائية الدولية لا أكثر.

المصدر: روسيا اليوم

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