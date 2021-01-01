يُهين أسطورة ليفربول رونالدو : لا أحد يريده



رونالدو رونالدو

قلل جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي الأسبق، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، عند الحديث عن مستقبل نجم ريال مدريد السابق.



ويواجه كريستيانو رونالدو مشاعر مضطربة في مانشستر يونايتد بعدما فشل “المانيو” في التأهل لدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي قاد النجم البرتغالي للتفكير في الرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2022.



ويعقد جيمي كاراجر أن عامل العمر بات أكثر تأثيراً على النجم البرتغالي، حيث قد لا يرغب فريق في التعاقد مع لاعب على أبواب الـ 28 من عمره.

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ليفربول-تين-هاج-لا-يريد-رونالدو">أسطورة ليفربول : تين هاج لا يريد رونالدووقال كاراجر، خلال تصريحاته لصحيفة “مترو” البريطانية: “اعتقدت دائما أن رونالدو كان صفقة غريبة، ولطالما شعرت أن هذا الموقف سيأتي، حتى لو قدم أداءً رائعا لمانشستر يونايتد”.وأضاف: “لقد وقع عقدًا لمدة عامين بالإضافة لعام آخر، وهو ما لم أصدقه، فهو في مرحلة معينة من مسيرته، وليس نفس اللاعب الذي كان عليه، واستمرت مسيرته لفترة أطول لأنه محترف رائع”.وأوضح: “لكن حقيقة أنه يبلغ الآن 37 أو 38 من عمره فهو ليس نفس اللاعب، رغم أنه لازال هدافا لكن ليس نفس اللاعب، ولا يوجد ناد آخر في أوروبا يريده في هذه اللحظة، وقد أكون مخطئا”.وأتم: “في الوقت الحالي لا تريده الأندية الأخرى، وأعتقد إذا سألتم إريك تين هاج المدير الفني فهو لا يريده، ولست متأكدًا تماما من أن غرفة الملابس في اليونايتد تريد كريستيانو الآن”.