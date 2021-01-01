ساديو ماني يحقق أمنية "الأغلى" في بايرن ميونخ



ساديو ماني ساديو ماني

نجح السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ في تحقيق أمنيته التي كانت أحد أسباب رحيله عن ليفربول هذا الصيف صوب العملاق البافاري.



وكان ماني رحل إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، لخوض تحديات جديدة، بحسب تصريحاته المعلنة، لكن من بين الأسباب أيضا عدم حصوله على راتب يليق بمكانته في ليفربول، طبقا لما نشرته بعض التقارير الصحفية البريطانية.



وبحسب هذه التقارير، فإن ماني كان يعلم أنه لن يحصل على لقب صاحب أعلى راتب في ليفربول خاصة، إذا ما قام المصري محمد صلاح بتجديد عقده مع "الريدز".

قد يعجبك أيضا...

ويبدو أن هذا هو ما حدث، إذ أن الدولي المصري بعد العقد الجديد بات يحصل على راتب أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني، ليصبح صاحب أعلى أجر في تاريخ ليفربول.ومع ذلك، فإن ماني برحيله إلى بايرن ميونخ، فضلا عن انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي صوب برشلونة، بات هو اللاعب الأعلى أجرا في العملاق البافاري، معادلا ما فعله صلاح هذا الصيف بعد تجديد عقده مع ليفربول.وطبقا لما نشرته صحيفة "بيلد"، فإن ماني بات صاحب أعلى راتب في بايرن ميونخ حاليا بواقع 22 مليون يورو سنويا، يليه الهولندي ماتياس دي ليخت المنتقل للفريق هذا الصيف من يوفنتوس بواقع 16 مليون يورو سنويا.يذكر أن ماني يستعد لقيادة بايرن ميونخ، مساء الجمعة في مواجهة آنتراخت فرانكفورت، ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الألماني.