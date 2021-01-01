تكشف بورش عن كايين مكشوفة اختبارية طورتها في عام 2002!



بورش بورش

تحتفل بورش طيلة عام 2022 بالذكرى العشرين لسيارتها الأكثر نجاحاً، كايين، وقد سلطت الشركة الضوء مؤخراً على النسخة الاختبارية المكشوفة من السيارة.



تذكر الشركة أنها فكرت في إنتاج نسخ متعددة من السيارة منذ إطلاقها في 2002، ومنذ إطلاق الجيل الأول فقد قامت باختبار النسخة المكشوفة إلى جانب اختبار نسخة أكبر حجماً بثلاث صفوف من المقاعد. ولكنها لم تنتج أياً منهما.



في مجموعة الصور الحديثة للسيارة تعرض بورش التصميم الخارجي والداخلي للسيارة، الأخير لم يختلف كثيراً عن النسخ الإنتاجية في ذلك الوقت، أما التصميم الخارجي وخاصة القسم الخلفي الذي يأتي بنصفين مختلفين حيث لم تكن الشركة قررت كيف ستبدو النسخة الإنتاجية.

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كانت بورش تعمل على آلية كهربائية للسقف القابل للطي، وأما سبب عدم إنتاج السيارة فهو التوقعات المالية للشركة حيث لم تكن متأكدة من أن السيارة ستكون مريحة، بالإضافة إلى أن التصميم كان ثورياً ولم تكن متأكدة من رغبة العملاء بالحصول على سيارة متعددة الاستعمالات مكشوفة. قال مايكل ماور، رئيس التصميم في بورش “تعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كسيارة مكشوفة تحديًا من الناحية الجمالية والرسمية. فالسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات دائمًا ما يكون لها جسم كبير وثقيل. تقوم بدمج هذا مع نصف علوي صغير ثم تقطع السقف. تحصل من ذلك على أشكال غريبة جدًا”.تستعد بورش حاليًا لتحديث كايين العادية وكايين كوبيه وقد تظهر التحديثات في وقت لاحق من هذا العام. مع ذلك، لا يتوقع أن تنضم النسخة المكشوفة إلى المجموعة.