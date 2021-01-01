تكشف بورش عن كايين مكشوفة اختبارية طورتها في عام 2002!

تحتفل بورش طيلة عام 2022 بالذكرى العشرين لسيارتها الأكثر نجاحاً، كايين، وقد سلطت الشركة الضوء مؤخراً على النسخة الاختبارية المكشوفة من السيارة.
تذكر الشركة أنها فكرت في إنتاج نسخ متعددة من السيارة منذ إطلاقها في 2002، ومنذ إطلاق الجيل الأول فقد قامت باختبار النسخة المكشوفة إلى جانب اختبار نسخة أكبر حجماً بثلاث صفوف من المقاعد. ولكنها لم تنتج أياً منهما.
في مجموعة الصور الحديثة للسيارة تعرض بورش التصميم الخارجي والداخلي للسيارة، الأخير لم يختلف كثيراً عن النسخ الإنتاجية في ذلك الوقت، أما التصميم الخارجي وخاصة القسم الخلفي الذي يأتي بنصفين مختلفين حيث لم تكن الشركة قررت كيف ستبدو النسخة الإنتاجية.
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