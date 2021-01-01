تعمل شيفرولية على كورفيت سيدان كهربائية وكورفيت SUV



شيفرولية شيفرولية

كشف تقرير غير رسمي عن عمل شيفرولية على نسخ كهربائية من سيارتها كورفيت، هذا ليس بالجزء الأكثر إثارة من الشائعات ويمكن فهم ذلك في ظل التحول السريع إلى المحركات الكهربائية.



الجزء الأكثر غرابة من الخبر هو أن تلك النسخ من كورفيت ستكون سيارات سيدان وSUV، وتتوقع التقارير الجريئة وصول كورفيت سيدان الكهربائية إلى العملاء في 2025 كسيارة منافسة لبورش تايكان. ويضيف التقرير أنها ستعتمد على قاعدة عجلات كاديلاك سيليستيك الرائدة.



من جهتها، لم تؤكد شيفرولية أو تنفي الإشاعات. وجدير بالملاحظة أن شائعة فصل علامة تجارية مستقلة لكورفيت تعود لعدة سنوات.