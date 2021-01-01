تكشف MG عن صورة تشويقية Cyberster كوبيه كهربائية خارقة



Cyberster Cyberster

أطلقت MG فديو تشويقي لسيارة Cyberster الكهربائية المستقبلية.



يظهر الفيديو تفاصيل متعددة للسيارة تشمل المصابيح الأمامية دون عرض بقية تفاصيل الواجهة، تعرض الشركة البريطانية أيضاً استلهامها من علم دولتها لأجل المصابيح الخلفية بطريقة مبتكرة.



أيضاً، تتميز السيارة بسقف قابل للطي كهربائياً، وعلى أبواب مقصية. وعند وصولها فمن المتوقع أن تحمل MG Cyberster محركات كهربائية تفدم تسارع 0-100 كم/س في أقل من 3 ثوان.