بالفيديو : تجربة قيادة لسيارة EQE 53 الكهربائية من مرسيدس-AMG موديل 2023

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Autogefuhl على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة EQE 35 من مرسيدس-AMG، وهي سيارة كهربائية حديثة بدأ انتاجها خلال هذا العام، وسيتم تقديمها كموديل لعام 2023 القادم.
جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من سيارة EQE 35 من مرسيدس-AMG وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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