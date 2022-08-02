سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6 أغسطس 2022



سعر الذهب سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر، السبت 6-8-2022، بدأ تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف حققه في أسعار التعاملات المسائية ليوم أمس، متأثرًا بتداولات الذهب عالمًيا.



أسعار الذهب اليوم، ارتفعت على مستوى جميع الأعيرة، مسجلة، وارتفع عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً في مصر حوالي 2.5 جنيه في سعر الجرام.



تداولات سعر الذهب اليوم



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ارتفع سعر الذهب في السوق المصرية، وصعد عيار 24 نحو 2.5 جنيه للجرام، وزاد عيار 21 نحو 2 جنيه للجرام، كما ارتفع عيار 18 حوالي 1.5 جنيه للجرام.أسعار الذهب فى مصر اليومأسعار الذهب في مصر يتم التعامل عليها بسعر 1219.5 جنيهًا للجرام عيار 24 الأقل انتشارًا عند الشراء، و1209 جنيهات عند البيع.أسعار الذهب عيار 21 الأكثر إقبالاً في مصر تداول بسعر 1067 جنيهًا عند الشراء، و1057 جنيهًا عند البيع.جرام الذهب عيار 18 سجل سعره عند الشراء 914.5 جنيهًا و903 جنيهات عند البيع.سعر عيار 14 في سوق الذهب سجل عند الشراء 713 جنيهًا مقابل 703 جنيهات عند البيع.سعر جنيه الذهبارتفع سعر جنيه الذهب (8 جرامات لعيار 21)؛ حيث سجل سعره بعد الارتفاع 8536 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.في سوق الذهب، يختلف سعر البيع عن سعر الشراء، على عكس ما هو مفترض أن يكون سعر شراء الذهب هو نفسه سعر بيع الذهب، ولكن العرف السائد بين التجار في سوق الذهب أن يختلف السعر من الذهب المباع عن السعر عند الشراء، وهذا الفارق يتراوح بين 10 و 20 جنيها للجرام حسب مكان المحل وحالة الذهب وقيمة المصنعية.سعر الذهب في مصر الآنسعر الذهب عيار 18 سجل نحو 914.5 جنيه.سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1067 جنيهًا.سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1219.5 جنيه.سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 713 جنيها.سعر جنيه الذهب سجل نحو 8536 جنيهًا.أسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب في الدول العربية، تداولات اليوم السبت 6 أغسطس 2022 بنفس أسعار التعاملات المسائية يوم الجمعة، متأثرة بسعر الذهب وتداولاته في البورصة العالمية.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 210.97 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 193.39 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 184.60 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 158.23 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 123.07 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.64 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 16.17 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.43 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 13.23 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.29 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 214 ريالاسعر الذهب عيار 22 سجل 196.17 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 187.25 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 160.50 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 124.84 ريال