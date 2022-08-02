ترتفع أسهم اليابان لأعلى مستوى في شهرين بدعم من أرباح قوية

صعد مؤشر "نيكي" الياباني يوم الجمعة ليغلق أعلى من مستوى 28 ألف نقطة ذي الأهمية المعنوية لأول مرة منذ نحو شهرين، مدعوما بتقارير أرباح قوية للشركات.
وارتفع "نيكي" إلى 28190.04 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من يونيو قبل أن يغلق مرتفعا 0.87 بالمئة عند 28175 نقطة. وواصل المؤشر مكاسبه لليوم الثالث على التوالي وزاد 0.87 خلال الأسبوع. وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.85 بالمئة.
وتصدر سهم "كيكومان كورب" المكاسب على المؤشر "نيكي" وكان الأفضل أداء وصعد 9.25 بالمئة بعد تسجيل الشركة المتخصصة في صناعة الأغذية أرباحا قوية.
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