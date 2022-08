مشروبات طبيعية «هتخليكي شباب على طول»

صورة ارشيفية صورة ارشيفية

ذكرت الفنانة روبي أن سبب نضارة بشرتها الدائمة هو شربها للماء ونصحت المشاهدين بشرب الماء بشكل دائم، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، قائلة «اشربوا ماية كتير، الماية بتجدد خلايا البشرة».



روبي تكشف عن عمرها الحقيقي: «عندي 40 سنة.. والميه سبب صغر شكلي»



الوطن ترصد لكم أبرز المشروبات التي تسبب نضارة البشرة وتؤخر علامات الشيخوخة، كما يلي:

الماءونقلت «العربية» عن الدكتورة دانا إليس هونز، مؤلفة كتاب Recipe for Survival والتي قالت لموقع Eat this Not That قولها إن الحفاظ على رطوبة الجسم عبر شرب الماء هو أهم العادات التي تقلل الالتهاب في الوقت الذي يسبب الالتهاب فيه العجز وظهور علامات كبر السن، مضيفة: «عندما نشعر بالجفاف يضيف ذلك ضغطا إضافياً على الجسم، ويزيد الإجهاد من الالتهاب».وأكدت أخصائية التغذية أن شرب الماء يفيد في تقليل الالتهاب والتوتر في الجسم، وأنه أمر ضروري لعيش حياة أطول أيضا.القهوةتعتبر القهوة من المشروبات المهمة والتي تلٌصنف على أنها من المشروبات مضاد للالتهابات لأنها تحتوي على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تحيد الجذور الحرة وتقلل من التوتر والالتهابات في الجسم، مما يساعد في تقليل علامات الشيخوخة.وتشير أبحاث كثيرة إلى أهمية تناول القهوة السوداء بدون سكر أو كريمة،حيث حذرت الدراسات من أن المشروبات السكرية قد تساهم في زيادة الالتهاب، وطبقًا لدراسة منشورة في Nutrition Reviews أن الكميات الكبيرة من السكر المضاف في القهوة والشاي والمشروبات الأخرى كانت مرتبطة بمستويات أعلى من علامات الالتهاب في الجسم.الشاينقلت «العربية» عن الدكتورة تريستا بيست أن معظم أنواع الشاي العشبي الساخن لها فوائد صحية بناءً على محتوياتها من المغذيات النباتية، ويوجد فيها العديد منها مضاد للالتهابات ويساعد على تقليل السموم في الجسم، مشيرة إلى أن العديد من أنواع الشاي هذه لها توليفات فريدة من العناصر الغذائية.عصير الأفوكادواذا كنت لا تحب الشاي والقهوة يمكنك تناول عصير الأفوكادو لانه مليء بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وإبطاء ظهور علامات الشيخوخة.وذكرت الدكتورة راشيل فاين، أن الأفوكادو غني بالدهون المفيدة والدهون الأحادية غير المشبعة والتي ثبت أنها تقلل علامات الالتهاب في الدم، كما أنها غنية بالبوليفينول المضاد للأكسدة، والمفيد للقلب والأوعية الدموية ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول، ويحتوي أيضًأ على فيتامين E، الذي يساعد على مقاومة جفاف الجلد عن طريق تكوين طبقة مرطبة على سطح الجلد، بالاضافة إلى أنه يحتوي على كمية صغيرة من اللوتين الكاروتيني، والتي قد تدعم التخفيضات في الضمور البقعي المرتبط بالعمر.