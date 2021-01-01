الهربس النطاقى قد يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر



ألزهايمر ألزهايمر

حذر العلماء من أن الإصابة بالهربس النطاقي قد تزيد من مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ووجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد أن العدوى يمكن أن تؤدى إلى تفاعل متسلسل فى الدماغ مرتبط بالخرف، بحسب موقع جريدة "دايلى ميل" البريطانية.



ويحدث تأثير الهربس النطاقى على الدماغ عن طريق إيقاظ فيروس هربس مختلف، غير ضار فى العادة، يظل كامنًا في أجسامنا منذ الطفولة وهذا يؤدي إلى تراكم للويحات والالتهابات في الدماغ - وهما من السمات المميزة لمرض ألزهايمر.



واستخدم الباحثون خلايا المخ التي نمت في المختبر لإنشاء دماغ ثلاثي الأبعاد لمعرفة تأثير VZV على الدماغ ووجدوا أنه لا يؤدي مباشرة إلى تغييرات التوقيع المرتبطة بمرض ألزهايمر.

قد يعجبك أيضا...

لكنه أعاد تنشيط الفيروس البسيط (HSV-1)، المعروف أكثر بتسببه في تقرحات البرد، ما أدى إلى تراكم سريع للبروتينات الضارة.