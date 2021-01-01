نجاة قائد مظلة من الموت بعدما تشابكت الحبال حول جسمه (فيديو)



نجاة قائد مظلة من الموت نجاة قائد مظلة من الموت

واجه المغامر العالمي، كيفن فيليب، موقفًا محفوفًا بالمخاطر في السماء، كاد يودي بحياته، بعدما تعطلت مظلته، في وقت قصير جدًا من تعرضها للرياح العاتية، أدت إلى تشابك الحبال حول جسمه، معرضة إياه للخطر، وفقًا لـ«ديلي ميل» البريطانية.



وشهد المغامر الشغوف، والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الحادث الذي وقع في أورغانيا، شمالي إسبانيا، بينما كان يمارس رياضة القفز الأكروباتي الحر الذي يتحدى الجاذبية في المنطقة.



بالطبع إذا كان شخص ما يحاول ممارسة هذه الرياضة لأول مرة، ربما لم يكن لديه الخبرة الكافية لإدارة الموقف، إلا أن «كيفن»، حاول أن يتمالك نفسه، ويدير الموقف المروع بوتيرة سريعة.

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كيف أنقذ نفسه من السقوط الحر المخيف؟كان «كيفن»، محظوظًا للغاية، حيث كشف مقطع فيديو، انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي له، كيف تمكن في النهاية من تحرير نفسه بسهولة، قبل لحظات من الاصطدام القاتل بالأرضوشارك «كيفن» مقطع فيديو على موقع «يوتيوب»، لتجربته المخيفة، بعد أن تمكن في نهاية المطاف، من الاستعانة فتح مظلتين احتياطيتين يدويا، مما جعل الهبوط على الأرض آمنا، مشيرًا إلى إن المشكلة بدأت عندما حاول تنفيذ حركة أكروباتية.وجرى تصوير الفيديو، بكاميرا بزاوية 360 درجة كانت مثبتة على خوذة المظلي، وكانت هناك لقطات أخرى، جرى تصويرها من الأرض أظهرت مدى السقوط السريع للمظلي قبل أن يتدارك الأمر، حيث كان الهبوط سليما إلى حد كبير.