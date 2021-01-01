نجاة قائد مظلة من الموت بعدما تشابكت الحبال حول جسمه (فيديو)

واجه المغامر العالمي، كيفن فيليب، موقفًا محفوفًا بالمخاطر في السماء، كاد يودي بحياته، بعدما تعطلت مظلته، في وقت قصير جدًا من تعرضها للرياح العاتية، أدت إلى تشابك الحبال حول جسمه، معرضة إياه للخطر، وفقًا لـ«ديلي ميل» البريطانية.
وشهد المغامر الشغوف، والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الحادث الذي وقع في أورغانيا، شمالي إسبانيا، بينما كان يمارس رياضة القفز الأكروباتي الحر الذي يتحدى الجاذبية في المنطقة.
بالطبع إذا كان شخص ما يحاول ممارسة هذه الرياضة لأول مرة، ربما لم يكن لديه الخبرة الكافية لإدارة الموقف، إلا أن «كيفن»، حاول أن يتمالك نفسه، ويدير الموقف المروع بوتيرة سريعة.
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