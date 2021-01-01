4 نصائح تساعدك على حفظ مكونات الطعام..أبرزها منع غزو النمل للسكر..

الاحتفاظ بمكونات الطعام صحية وآمنة هو الهدف الذي يسعى له الكثيرون ولهذا يبحث الجميع عن أفضل الطرق التي يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف ومن بين المكونات التي يصعب الاحتفاظ بها هو السكر خاصة وأنك مهما حاولت وضعه في مكان يصعب على النمل الوصول إليه تجدها يغزوها بسهولة.
ومن السكر تأتي المخللات التي تجدها فاسدة حتى أثناء وضعها في الثلاجة نهاية باختبار مدى جودة الأرز القديم كل هذه المشكلات أصبحت غير موجودة مع اكتشاف حلول بسيطة لها بحسب موقع انديا اكسبريس.
- منع المخللات من التلف
في أحيان كثيرة تجد أن المخللات قد كونت طبقة من العفن عليها بسرعة خاصة واذا كانت خارج الثلاجة حتى وإن كانت بالثلاجة فستجدها بعد فترة ليست بالطويلة فاسدة من هذا يكمن الحل في ضرورة تخزينها في وعاء زجاجي وتأكد من وجود طبقة من الزيت فوقها دائما ما يمنع المخلل من التلف.
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