4 نصائح تساعدك على حفظ مكونات الطعام..أبرزها منع غزو النمل للسكر..



السكر السكر

الاحتفاظ بمكونات الطعام صحية وآمنة هو الهدف الذي يسعى له الكثيرون ولهذا يبحث الجميع عن أفضل الطرق التي يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف ومن بين المكونات التي يصعب الاحتفاظ بها هو السكر خاصة وأنك مهما حاولت وضعه في مكان يصعب على النمل الوصول إليه تجدها يغزوها بسهولة.



ومن السكر تأتي المخللات التي تجدها فاسدة حتى أثناء وضعها في الثلاجة نهاية باختبار مدى جودة الأرز القديم كل هذه المشكلات أصبحت غير موجودة مع اكتشاف حلول بسيطة لها بحسب موقع انديا اكسبريس.



- منع المخللات من التلف

في أحيان كثيرة تجد أن المخللات قد كونت طبقة من العفن عليها بسرعة خاصة واذا كانت خارج الثلاجة حتى وإن كانت بالثلاجة فستجدها بعد فترة ليست بالطويلة فاسدة من هذا يكمن الحل في ضرورة تخزينها في وعاء زجاجي وتأكد من وجود طبقة من الزيت فوقها دائما ما يمنع المخلل من التلف.

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- غزو النمل للسكرتعد مشكلة غزو النمل للسكر مشكلة عامة يبحث الجميع عن حل لها ومن الحلول المطروحة والتي تساعد على إبعاد النمل عن السكر هو وضع من 2 إلى 3 فصوص من القرنفل في وعاء السكر فرائحته كفيلة في طرد النمل- اختبار نضارة البيضللتحقق من نضارة البيض خاصة واذا كان قد مر عليه فترة تتجاوز الـ 3 اسابيع يفضل وضعه في وعاء كبير من الماء إذا استقر البيض في القاع فهو طازج أما في حالة الطفو وقفوا فهذا يعني أن البيض قديم جدا ويفضل عدم تناوله.- اختبار الأرزاذا اردت استخدام أرز قديم قد مر على تخزينه فترة طويلة فيجب أن تخضع الارز لاختبار جودة في البداية للتأكد من إذا كانت الرطوبة قد أفسدته ولهذا فإن أفضل طريقة لتمييزه عن الأرز الجديد هي وضع بعض الأرز بين أسنانك إذا كان الأرز عالقا فهو جديد وإلا أصبح الأرز قديما