أبرزها الشوفان والدقيق..أطعمة تنتهي صلاحيتها في وقت قصير..



الشوفان الشوفان

هناك العديد من مكونات المطبخ التي قد يستمر تخزينها لأشهر أو حتى سنوات، بما في ذلك الأطعمة الأساسية مثل الحبوب والأرز، وهناك بعض الأطعمة التي يجب عليك استخدامها في أقرب وقت ممكن عند إحضارها إلى المنزل، وذلك حسب ما ذكره موقع«timesofindia».



الشوفان



لقد استحوذ الشوفان في وقتنا الحاضر وهو أحد الأطعمة الفائقة الشعبية التي يأكلها الناس هذه الأيام سواء كان الشوفان الليلي أو الشوفان الخيشدي أو حتى وعاء فاكهة الشوفان، فهذا معروف للعالم كواحد من أصح وجبات الإفطار ومع ذلك، ومما يثير دهشة الجميع، فإن مدة صلاحيتها صغيرة جدًا ويمكن أن تنتهي صلاحيتها في غضون 4-6 أشهر فقط وبالتالي ينصح الخبراء بعدم شراء مخزون الشوفان بكميات كبيرة.

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الدقيق الأبيضغالبًا ما يُعرف الدقيق الأبيض بفترة صلاحية أطول، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تخزين الدقيق لمدة 2-3 سنوات، ويُنصح بعدم تخزين الكثير من الدقيق ويجب استخدامه في غضون عام، وعندما يتم تخزين الدقيق لفترة أطول، فقد يصاب بالديدان والحشرات.الأطعمة المعلبةمن المهم أن تستهلك الأطعمة المعلبة في غضون عام، أي ضرر طفيف يؤدي إلى تلف الطعام المعلب.الزيوت غير المفتوحةيُقال أن الزيوت غير المفتوحة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى عامين عند تخزينها في ظروف مناسبة، مما يعني أنه يجب تخزين الزيت في مكان مظلم وبارد أو في الثلاجة، ويجب البحث عن أي تغيرات في رائحة أو لون الزيت، حيث يلعب الغلاف الجوي دورًا كبيرًا في إفساده، وبعض الزيوت التي يجب عليك شراؤها بعناية هي زيت الجوز وزيت بذور العنب وزيت السمسم وزيت الأفوكادو.الخضروات الغريبةيجب تناول الخضروات الغريبة مثل البروكلي والفطر والفلفل الحلو والكرفس والخس في أسرع وقت ممكن ولتخزينها لأكثر من أسبوع تأكد من تخزينها في مكان بارد وجاف وفي كيس ورقي.