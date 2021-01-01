بـ 1700 دولار علامة تجارية فرنسية تصدر حقيبة سوداء على هيئة كيس قمامة ..

واصلت العلامة التجارية "بالنسياجا" الفرنسية إصدار تصميماتها الغريبة سواء فى الملابس أو الإكسسوارات، وكان أحدثها حقيبة سوادء نسائية على هيئة "كيس قمامة"، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
وأشار التقرير المنشور بالصحيفة البريطانية إلى أن الحقيبة الجديدة سعرها 1700 دولار أى (1.469 جنيهًا إسترلينيًا)، ومتوفرة بثلاثة ألوان مختلفة مثل الأسود والأبيض والأزرق، ومصممة بمقبض يد لحملها.
ويبدو أن العلامة الفرنسية، ترغب من تصميماتها الغريبة والمثيرة للجدل، إثارة الضجة وأن تصبح حديث الناس بين فترة وأخرى، وهذا ما أكده المدير الإبداعى فى Balenciaga ، Demna Gvasalia ، الذى قال لـ HypeBeast ، إن الحقيبة صنعت لإثارة ضجة ، لا يمكننى تفويت فرصة صنع أغلى كيس قمامة فى العالم".
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