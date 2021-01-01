قوانين قضايا الأسرة في مصر



مشاكل أسرية مشاكل أسرية

تشهد أروقة محاكم الأسرة، شدًا وجذبًا وتبادل الاتهامات بين الأزواج والزوجات، ليبحث كلا الطرفين عن الانتصار ورد حقوقه، لنرى ونسمع العديد من القضايا والتفاصيل والحكايات الغريبة.



ويأتي ذلك بسبب الخلافات الزوجية الطاحنة التى دارت بين الزوجين، ووصلت للوقوف داخل أقسام الشرطة، واللجوء للعنف الجسدى وتبادل الضرب فى أحيان أخرى.





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وسادت حالة من الجدل والانقسام بشأن قائمة المنقولات حيال هذا التقليد المتبع على نطاق واسع في البلاد بين مطالب بإلغائه ومتمسك به بدعوى أنه يحفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق.أبرز المعلومات القانونية بشأن قضايا الأسرة:-1- سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنتعلى أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.2- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل "مأكل وملبس ومسكن".3- لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير في الإقامة، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.7 - من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.8- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق، وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى، من تاريخ انتهاء شهور العدة.9- ترتيب الحضانة كالآتي: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب"، بشرط ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي عن الأولاد.10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من النقل والتقديم للصغير بالمدارس.11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.12- يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة.13- أي تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلًا.