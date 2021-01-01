الأوكازيون الصيفى يبدأ الإثنين المقبل



مصيلحي مصيلحي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التصفية الموسمية الثانية ‏‏(الأوكازيون الصيفي) سيبدأ يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من الشهر الجارى.



وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى، معاون وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بأن مديريات التموين تستقبل أصحاب المحال



‏التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة فى الأوكازيون، ‏وأشار إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة ‏الداخلية، والتخلص من الراكد بالمحال التجارية.

وأكد كمال ‏أنه من المتوقع

قد يعجبك أيضا...

وصول عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون ‏هذا العام إلى 3500 محل كما حدث فى العام الماضى، مؤكداً ‏أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس، بل ‏يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى ‏شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجارى.