الأوكازيون الصيفى يبدأ الإثنين المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) سيبدأ يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من الشهر الجارى.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن مديريات التموين تستقبل أصحاب المحال
التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة فى الأوكازيون، وأشار إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية، والتخلص من الراكد بالمحال التجارية.
وأكد كمال أنه من المتوقع
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