تعرف على شروط التقدم للكلية الحربية 2022



شروط التقدم للكلية الحربية 2022 شروط التقدم للكلية الحربية 2022

الكلية الحربية هي الحلم الأول لكل الطلاب في فترة الدراسة، ولاسيما الشباب وأيضًا بعض الفتايات يحلمون بارتداء بدلة القوات المسلحة المصرية، ونيل شرف الدفاع عن أرض مصر وأمنها.



وفي ظل انتظار طلاب الثانوية العامة للإعلان النتيجة، يبحث آلاف الطلاب والطالبات عن شروط الالتحاق بالكلية الحربية وغيرها من الكليات العسكرية.



وفي هذا التقرير تقدم "الوفد" شروط التقدم للكلية الحربية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.

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شروط الالتحاق بالكلية الحربيةيشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين عن غير طريق التجنس.ألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى.ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمةمخلة.أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.ألا يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة.يتشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل الدراسي عند التقديم للكليات العسكرية خلال عام 2022 /2021.لابد أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.ألا يقل الطول للذكور عن 170 سم والإناث عن 155 سم.أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية من القومسيون الطبي للقواتالمسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقتة الطبية.اجتياز الطالب لاختبارات اللياقة البدنية، ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة في حالة عدم اجتيازه الاختبار الأول.أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر.اجتياز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.اجتياز الاختبار التفضيلي في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.اجتياز الاختبارات النفسية.اجتياز الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل التحاليل التخصصية المتقدمة.تقدم الطالب بتعهدات تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية، وأن البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.التزام الطالبات المقبولات بالكلية الحربية بارتداء الزي العسكري والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ الانضمام وبعد التخرج.