قصة دولفين الغردقة



قصة دولفين الغردقة قصة دولفين الغردقة

عاشت الغردقة خلال الأيام القليلة الماضية قصة دولفين فاجأ السائحين على الشاطئ تظهر به بعض الإصابات، وفي حالة إعياء شديدة طلبًا للعلاج، وبدأ أطباء معهد علوم البحار بالغردقة بخطة علاجه، وتقديم الأدوية والمضادات الحيوية.



إعادته للبحر وفوجئ الطاقم الطبي برفضه السباحة، وعودته للشاطئ مرة أخرى، وتكرر الأمر حوالي 5 مرات، حتى تم نقله إلى دولفيناريا للعلاج والاستجمام وتحديد موعد نقله إلى البحر مرة أخرى.





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تفاصيل العثور على دولفين الغردقةكانت تلقت محميات البحر الأحمر بلاغ بخروج دولفين علىالشاطئ ليفاجئ رواد أحد الفنادق السياحية شمال مدينة الغردقة، وهو في حالة إعياء وتم إبلاغ معهد علوم البحار بالغردقة، وتبين أن الدولفين لأنثى طوله حوالى مترين، وبع إصابات متفرقة، وإصابة شديدة بالزعنفة الخلفية ويرجح أنها تكون عضة قرش صغير.علاج الدولفينوبعد محاولات استمرت لأكثر من 12 ساعة متواصلة من الرعاية داخل وخارج المياه تم نقل الدولفين التي أطلق عليها اسم طيبة إلى وحدة العلاج المجهزة والخاصة بالدلافين، بأحد المنتجعاتالسياحية جنوب مدينة الغردقة، لتتلقى العلاج المكثف تحت رعاية الأطباء والمختصين من المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وتحت إشراف من جهاز محميات البحر الأحمر.دولفين الغردقة يعود للبحر مرة أخرىوتحسنت حالة الدولفين واستجاب للعلاج وبدأ يتغذي ويسبح بشكل طبيعي، ومن المتوقع أن يتم إعادته مرة أخرى للبحر قريبًا.مناطق تواجد الدلافينوتعد محمية الجزر الشمالية من أشهر مواقع الغوص وأكثرها شهرة حول العالم، حيث أعداد كبيرة من الدلافين تقيم فى منطقة شعاب العرق والفانوس، حيث تتخذ من تلك الشعاب بيوتا لها.وتعيش الدلافين البحرية في المناطق البحرية المفتوحة وتم عمل مسح بحرى لمعاينة الدولفين ظاهريا حيث لم يتضح وجود أي إصابات ظاهرية عليه