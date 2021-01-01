تقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة



تقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة تقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدًا حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.



وأكدت أن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات مئوية.



وفي هذا التقرير تقدم "الوفد" درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مختلف أنحاء البلاد.

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القاهرة:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24الإسكندرية: العظمى 31 والمحسوسة 33 والصغرى 24وادي النطرون:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24طنطا:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25شبين الكوم:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24دمنهور:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 24بلطيم:- العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 25مطروح:- العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 24السلوم:- العظمى 32 والمحسوسة 34 والصغرى 20سيوة:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 23بورسعيد:- العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 25دمياط:- العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 25الزقازيق:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 25المنصورة:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 25الإسماعيلية:- العظمى 36 والمحسوسة 39 والصغرى 24السويس:- العظمى 35 والمحسوسة 38 والصغرى 24العريش:- العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 24رفح:- العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 24راس سدر:- العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 26نخل:- العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 21نويبع:- العظمى 39 والمحسوسة 42 والصغرى 27طابا:- العظمى 37 والمحسوسة 40 الصغرى 27كاترين:- العظمى 34 والمحسوسة 36 الصغرى 19الطور:- العظمى 35 والمحسوسة 37 الصغرى 26شرم الشيخ:- العظمى 40 والمحسوسة 43 الصغرى 29الغردقة:- العظمى 39 والمحسوسة 42 الصغرى 28مرسى علم:- العظمى 40 والمحسوسة 43 الصغرى 28الفيوم:- العظمى 37 والمحسوسة 39 الصغرى 24بنى سويف:- العظمى 37 والمحسوسة 39 الصغرى 24المنيا:- العظمى 38 والمحسوسة 40 الصغرى 24أسيوط:- العظمى 38 والمحسوسة 40 الصغرى 25سوهاج:- العظمى 39 والمحسوسة 41 الصغرى 25قنا:- العظمى 43 والمحسوسة 45 الصغرى 27الأقصر:- العظمى 43 والمحسوسة 45 الصغرى 28أسوان:- العظمى 43 والمحسوسة 44 الصغرى 29أبوسمبل:- العظمى 42 والمحسوسة 43 الصغرى 28الوادي الجديد:- العظمى 43 والمحسوسة 44 الصغرى 26شلاتين:- العظمى 37 والمحسوسة 40 الصغرى 29أبورماد:- العظمى 37 والمحسوسة 40 الصغرى 28حلايب:- العظمى 34 والمحسوسة 37 الصغرى 26رأس حدربة:- العظمى 34 والمحسوسة 36 الصغرى 27