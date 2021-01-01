آيات إبطال السحر من القرآن الكريم



دار الإفتاد المصرية - أرشيفية دار الإفتاد المصرية - أرشيفية

آيات إبطال السحر من القرآن الكريم، محل بحث عدد من المتابعين على الإنترنت، وفي هذا الخصوص تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا نصه: «أشعر بأني مصاب بعملٍ أو سحرٍ، فكيف أقوم بفك ذلك العمل أو السحر؟»، وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أنه ينبغي أن يكون المسلم صاحب عقلية علمية تؤهله لعبادة الله تعالى، وعمارة الأرض، وتزكية النفس، ولا ينبغي له أن ينساق وراء الخرافة التي تقوم على الأوهام والظنون، ولا تستند إلى أدلة وبراهين.



آيات إبطال السحر من القرآن الكريم

وبخصوص موضوع آيات إبطال السحر من القرآن الكريم قالت دار الإفتاء: «كثر في زماننا هذا بين المسلمين شيوع الخرافة، وانتشر إرجاع أسباب تأخر الرزق وغير ذلك من ابتلاءات إلى السحر والحسد ونحو ذلك، والصواب هو البحث في الأسباب المنطقية والحقيقية وراء هذه الظواهر، ومحاولة التغلب عليها بقانون الأسباب الذي أقام الله عليه مصالح العباد، وعلى المسلم أن يستعين بالله في ذلك، كما ينبغي عليه أن يزيد من الإيمان بالله والرضا بما قسمه الله له».



وتابعت الدار في معرض الحديث عن آيات إبطال السحر من القرآن الكريم: «لا يعني هذا الكلام إنكار السحر والحسد، فإنه لا يسع مسلمًا أن ينكرهما فقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم بوجودهما؛ فقال سبحانه: ?وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ? [البقرة: 102]، وقال عز وجل: ?وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ? [الفلق: 5]، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الشريفة بوجودهما فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، رواه النسائي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ...»، متفق عليه.

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دار الإفتاءوأشارت دار الإفتاء إلى أن المنكر هو الإسراف في ذلك حتى غدا أغلب من يزعمون أنهم يعالجون السحر من المدعين المشعوذين المرتزقة، وأغلب من يظنون أنهم من المسحورين هم من الموهومين.ثم استعرضت دار الإفتاء آيات إبطال السحر من القرآن الكريم قائلة: «وعلى كل حال، فمن لم يجد مبررًا منطقيًّا لما يحدث له، وغلب على ظنه أنه مسحورٌ أو نحوه، فليتعامل مع ذلك بالرُقى المباحة والتعوذ المشروع، كالفاتحة، والمعوذتين، والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم».وفي فتوى أخرى تتعلق بموضوع السحر قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، إنه ينصح بخصوص علاج مشكلة السحر بأن يقوي المسلم صلته بالله، وأن يكون دائمًا في ذكر الله وذلك بالصلاة وقراءة القرآن والاستغفار، وعدم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين فإن ذلك انحرافًا عن الطريق المستقيم، والله سبحانه وتعالى أعلم.