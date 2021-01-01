مقاطعة بوكينج" يتصدر تويتر ومطالبات بحذفه



مقاطعة بوكينج مقاطعة بوكينج

اجتاح هاشتاج "مقاطعة بوكينج" تويتر، بعد إعلان الموقع دعمه للمثلية الجنسية، ونشر الموقع:

"السفر للجميع.. أنت تستحق أن تكون كما انت أينما ذهبت مع Travel proud نهدف إلي جعل تجربة السفر أكثر سهولة للأشخاص من مجتمع الميم حول العالم".



كما أرسل الموقع لمستخدميه عبر البريد الالكتروني رسالة لمستخدميه يدعم فيها الشواذ، الأمر الذي تسبب في غضب رواد السوشيال ميديا، لعدم مراعاته للقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، ودعمه للشواذ في العالم الإسلامي مما يتنافي مع الفطرة، مطالبين بضرورة مقاطعة الموقع واستبداله بمواقع غيره.



وموقع بوكينج هو موقع هولندي خاص بالسفر وحجز الفنادق تأسس سنة 1996 ومقره العاصمة الهولندية أمستردام، ويعد من المواقع الرائدة في هذا المجال بأكثر من 28 مليون قائمة ومتاح بـ 43 لغة.