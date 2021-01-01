وساطة المصرية لوقف التصعيد فى غزة مستمرة

وساطة المصرية لوقف التصعيد فى غزة مستمرة

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وساطة المصرية لوقف التصعيد فى غزة مستمرة

أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن مصدر مصري مسئول، أكد أن جهود الوساطة المصرية متواصلة ولن تتوقف وتتركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في أعقاب القصف الذي تعرض له قطاع غزة قبل ساعات.
وقالت إن المصدر المسئول، شدد على أن مصر تكثف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإنهاء التصعيد الحالي بقطاع غزة لاحتواء الموقف.
وأوضحت أن المصدر المسئول أشار إلى على عدم توقف الاتصالات المصرية مع جميع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية من بداية حالة التوتر القائمة وحتى الآن.

المصدر: البوابة نيوز

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