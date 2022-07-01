افتتاح مسجد فاطمة النبوية.. بعد التجديد



مسجد فاطمة النبوية مسجد فاطمة النبوية

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غدًا الجمعة، مسجد السيدة فاطمة النبوية" بحي الدرب الأحمر بالقاهرة، وذلك بعد صيانه بتكلفه 6 ملايين جنيه.



وتأتي أعمال الصيانة والترميم في مسجد السيدة "فاطمة النبوية" ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف مؤسسة مساجد لتطوير مساجد آل البيت والتي انهت في رمضان المبارك من أعمال الصيانة والتطوير لمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.



وتتعاون مؤسسة مساجد مع الوزارة في إطار البروتوكول الموقع بينهما في عملية النظافة والصيانة وأمن المسجد في حين تظل إدارة جميع الشئون الدعوية كاملة و كذلك التنظيمية من اختصاص وزارة الأوقاف.

قد يعجبك أيضا...

وقالت وزارة الأوقاف في بيان سابق، إن مؤسسة مساجد تقدم جهد في خدمة المساجد تحت إشراف وزارة الأوقاف.وتفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة، 12 مسجدًا غدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 77 مسجدًا ، منها 64 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و13 مسجدًا.وهي على النحو التالي:أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:مديرية أوقاف القليوبية1. النور- أكياد دجوى - برشوم2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرقمديرية أوقاف المنوفية3. الأربعين – الرملة – أشمون4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم5. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداءمديرية أوقاف المنيا6. عمر بن الخطاب – كوم النور – بني موسى – أبو قرقاص7. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط8. الرحمن الجبارتي - صفط اللبنمديرية أوقاف الغربية9. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنودمديرية أوقاف الجيزة10. أبو سالم – قرية السعودية – العياطثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:مديرية أوقاف البحيرة1. صيدناوي الكبرى – سيدي غازي – كفر الدوارمديرية أوقاف القاهرة2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر