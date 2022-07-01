افتتاح مسجد فاطمة النبوية.. بعد التجديد

مسجد فاطمة النبوية
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غدًا الجمعة، مسجد السيدة فاطمة النبوية" بحي الدرب الأحمر بالقاهرة، وذلك بعد صيانه بتكلفه 6 ملايين جنيه.
وتأتي أعمال الصيانة والترميم في مسجد السيدة "فاطمة النبوية" ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف مؤسسة مساجد لتطوير مساجد آل البيت والتي انهت في رمضان المبارك من أعمال الصيانة والتطوير لمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.
وتتعاون مؤسسة مساجد مع الوزارة في إطار البروتوكول الموقع بينهما في عملية النظافة والصيانة وأمن المسجد في حين تظل إدارة جميع الشئون الدعوية كاملة و كذلك التنظيمية من اختصاص وزارة الأوقاف.
وقالت وزارة الأوقاف في بيان سابق، إن مؤسسة مساجد تقدم جهد في خدمة المساجد تحت إشراف وزارة الأوقاف.
وتفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة، 12 مسجدًا غدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 77 مسجدًا ، منها 64 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و13 مسجدًا.
وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. النور- أكياد دجوى - برشوم
2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرق
مديرية أوقاف المنوفية
3. الأربعين – الرملة – أشمون
4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم
5. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء
مديرية أوقاف المنيا
6. عمر بن الخطاب – كوم النور – بني موسى – أبو قرقاص
7. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط
8. الرحمن الجبارتي - صفط اللبن
مديرية أوقاف الغربية
9. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود
مديرية أوقاف الجيزة
10. أبو سالم – قرية السعودية – العياط
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف البحيرة
1. صيدناوي الكبرى – سيدي غازي – كفر الدوار
مديرية أوقاف القاهرة
2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر
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