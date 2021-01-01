وزارة التربية والتعليم تنشر جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة



جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم الفني ، موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة يوم 20 أغسطس الجاري، وفقا للجدول المعتمد من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.



و يؤدى الطلاب يوم السبت 20 أغسطس الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية ، والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية ، الاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية ، الثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء ، الأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ ، الخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى ،السبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا ،الأحد 28 أغسطس الديناميكا ،الاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل ،الثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.



وكان قد نفي الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص ، ما يثار حول استفادة 35 الف طالب وطالبه من درجات الرأفة بنتيجة الثانوية العامة ، وتغيير حالة حوالي 10 آلاف طالب وطالبة من الرسوب في 3 مواد والبقاء للاعادة العام المقبل الي له حق دخول الدور الثاني في مادة او اثنتين حتي الان ، و تحويل حالة حوالي 25 الفا من دخول الدور الثاني في مادة او اثنتين الي ناجح بلا ملاحق حتي الآن .

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واكد وزير التعليم ، ان هذة شائعات لا اساس لها من الصحة .يذكر ان أدلي الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعدد من التصريحات الهامة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022م، بعد حالة الجدل المثارة حول موعد إعلانها، وجاءت ابرز تصريحات الوزير كالتالي:1.نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن هذا الأسبوع .2. الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجارى.3.اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع القادم.4.ما يتم نشره عن نتيجة الثانوية العامة لا مرجعية له ويثير قلق الطلاب وأولياء الأمور5.يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة.6.لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعد بشكل سليم منذ البداية.7.لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.8. نساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة ، ونحتاج الي وقت كون عمليات التصحيح عمليات مرهقة .9.نسعى لحماية الطلاب الذين لم يحققوا درجات كافية .10.يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.11. 708 الف طالبا ادوا الامتحانات ب10ملايين بابل شيت .12. يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا.13. عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.14. ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.يمكن لطلاب الثانوية العامة واولياء الامور ، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 حصريا ، عبر بوابة اخبار اليوم ، برقم الجلوس من خلال الدخول على الرابط التالي:_ الدخول على بوابة اخباراليوم والتسجيل للحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية :- يتم التسجيل بكتابة الطالب اسمه ورقم جلوسه.- كتابة الشعبة" علمى علوم ـ علمى رياضة ـ أدبى والمحافظة.- الضغط علي زر الاستعلام ليتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات على غرار السنوات الماضية.- يعرف الطالب النتيجة بالدرجات في كل مادة بجانب المجموع الكلى الحاصل عليه الطالب في المواد الدراسية والنتيجة بشكل عام.