نساء سعوديات يقدن القطارات في المملكة العربية السعودية

أكملت 31 سيدة سعودية تدريباتهن لقيادة قطارات فائقة السرعة في السعودية، بعد اجتيازهن المرحلة التدريبية الأولى ذات الطابع النظري، التي بدأت في شهر يناير الماضي.
المتدربات دخلن المرحلة الثانية التي ستستمر نحو 5 أشهر، وستحضر المتدربات داخل مقصورة القيادة بحضور سائقين محترفين في قيادة القطارات للتدريب العملي.
ويتوقع أن تبدأ المتدربات حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل بقيادة القطارات بين المدن السعودية بمفردهن بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات كافة.
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