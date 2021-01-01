موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022.. وموعد مؤتمر وزير التربية والتعليم

تنشر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022، فور اعتمادها بشكل نهائي، من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، غدا السبت، بعد انتهاء الكنترول المركزي في مدينة السادس من أكتوبر، من إعدادها في صورتها النهائية، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة عبر موقع «الوطن»، من خلال إدخال رقم الجلوس واسم الطالب والبريد الإلكتروني والمحافظة والشعبة ورقم التليفون، على أن تكون النتيجة بين يدي الطلاب قبل نشرها في أي مكان آخر.



نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور طارق شوقي، سوف يعتمد نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022، غداً السبت، وسيجري نشرها إلكترونيا مساء نفس اليوم، إذ جرى تجهيز قوائم الأوائل في الشعبة الأدبية والعلمي علوم والعلمي رياضة والمتفوقين والمكفوفين ومتحدي الإعاقة، بعد مراجعة النتيجة وتحديد الأوائل وفق المجموع الأعلى، ثم الأحرف الأبجدية في كل اسم، لذلك سيكون هناك طلاب حاصلون على نفس الدرجات لكن ترتيبهم مختلف لاختلاف الأحرف الأبجدية، مثل الأول، والأول مكرر، وهكذا.



نسبة نجاح الثانوية العامة 2022

ولفت المصدر، إلى أنه سيجري تهنئة الأوائل تليفونيا من خلال أرقام الهواتف التي جرى تسجيلها في استمارات الامتحانات، وسيكون ذلك من خلال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لافتا إلى أن نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2022 تقترب من نسب السنوات الثلاث الأخيرة، لكن الوزير هو من سيعلن عنها.

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وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن يعقد الدكتور طارق شوقي، مؤتمرا صحفيا غدا السبت، دون حضور وسائل الإعلام، لكنه سيعلن خلاله تفاصيل نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022 ، ونسبة النجاح في كل شعبة، على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدد الناجحين من الدور الأول ومن لهم دور ثاني، أو الباقون للإعادة السنة الدراسية المقبلة، إضافة لمن تقرر حجب نتائجهم بسبب ارتكاب مخالفات، مثل الغش، وتصوير ونشر أوراق الأسئلة.ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة من الرابط التالي http://natega.elwatannews.com