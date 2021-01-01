ميتا تقوم بتوسيع دعم NFT على إنستغرام إلى 100 دولة



ميتا ميتا

أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، اليوم أن الشركة بدأت توسعها الدولي لدعم NFT على إنستغرام. يأتي التوسع بعد الإطلاق التجريبي الأولي لشبكة NFT للشبكة الاجتماعية في مايو.



مع هذا التوسع ، سيتمكن المستخدمون والشركات في أكثر من 100 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأمريكتين الآن من مشاركة NFTs الخاصة بهم على إنستغرام. قبل التوسيع ، كان الدعم متاحًا فقط لمنشئي المحتوى المختارين في الولايات المتحدة.



كما أعلنت الشركة اليوم أن محفظة Coinbase و محفظة Dapper مقبولتان الآن كمحفظة طرف ثالث متوافقة للاستخدام. يقوم إنستغرام أيضًا بتوسيع سلاسل الكتل المدعومة لتشمل Flow.

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تتيح وظيفة NFT في إنستغرام للمستخدمين توصيل المحفظة الرقمية ومشاركة NFTs ووضع علامة تلقائيًا على كل من المنشئ والمُجمع من أجل الإسناد. يمكنك مشاركة NFTs في موجز إنستغرام الرئيسي أو القصص أو في الرسائل. بمجرد نشر مجموعة رقمية ، سيكون لها تأثير وميض ويمكن أن تعرض معلومات عامة ، مثل وصف NFT.لنشر مقتنيات رقمية على إنستغرام ، تحتاج إلى توصيل محفظتك الرقمية بـ إنستغرام. اعتبارًا من اليوم ، يدعم إنستغرام الاتصالات مع محافظ الطرف الثالث بما في ذلك Rainbow و MetaMask و Trust Wallet و Coinbase Wallet ، مع محفظة Dapper قريبًا. تتضمن سلاسل الكتل المدعومة Ethereum و Polygon و Flow. تلاحظ الشبكة الاجتماعية أنه لا توجد رسوم مرتبطة بنشر أو مشاركة مجموعة رقمية على إنستغرام.في وقت سابق من هذا العام ، قال زوكربيرج إن ميتا ستعمل على الواقع المعزز NFTs ، أو 3D NFTs ، والتي يمكنك إحضارها إلى قصص إنستغرام باستخدام Spark AR ، وهي منصة AR البرمجية الخاصة بالشركة. كشفت الشركة اليوم أنها بدأت في السماح للأشخاص بعرض ومشاركة مقتنياتهم الرقمية كملصقات الواقع المعزز في قصص إنستغرام.يأتي التوسع على إنستغرام بعد أسابيع قليلة من بدء ميتا اختبار NFTs مع منشئي محتوى محددين على فيسبوك. في ذلك الوقت ، قالت الشركة إنها لن توفر القدرة على تحويل المشاركات الرقمية القابلة للتحصيل إلى إعلانات في الوقت الحالي.